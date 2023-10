/VIDEO/ Fotbalový goleador Slavie Praha a reprezentace je čestným fanouškem hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov. Stejně jako ve slavném českém fotbalovém klubu dostal Mojmír Chytil dres Jestřábů se svou jmenovkou a číslem 13. "Pocházím z regionu a Jestřábi jsou týmem, na který jsem chodil od malička," usmíval se rodák ze Skalky, vesničky nedaleko Prostějova.

Mojmír Chytil se stal čestným Jestřábem, říjen 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Jestřábi jsou hokejovým klubem jeho srdce. "V hokeji fandím pouze Prostějovu. Pokud mi čas dovolí, vždycky se na Jestřáby rád přijedu podívat. Je to můj nejoblíbenější klub," prozradil Deníku odchovanec olomoucké Sigmy. "V Olomouci jsem byl také párkrát na hokeji, ale dalo by se to spočítat na prstech jedné ruky. Na Prostějov jsem chodil pravidelně."

Zažil i výjezd do Přerova. "Minulý rok jsem absolvoval jako fanoušek derby v Přerově. Byl jsem prostějovském kotli a byl to asi můj nejsilnější hokejový zážitek," smál se při vzpomínce Chytil s tím, že neví jestli bude něco podobného opakovat. "Nebylo to úplně nejbezpečnější, ale zážitek to byl opravdu silný."

Fandil i při slavném postupu do Chance ligy

"Pamatuji si když hráli Jestřábi druhou ligu a hráli finále právě s Přerovem. Na zimáku byla spousta lidí a parádní atmosféra. Tyhle vzpomínky se mi vždycky vybaví, když se řekne prostějovský hokej," ohlíží se útočník fotbalové Slavie.

Na hokej vyrazí v novém dresu

"Že jsem dostal od klubu dres, mě mile překvapilo. Když půjdu na zápas Jestřábů, tak si ho samozřejmě vezmu na sebe," děkuje Chytil.

Fotbalového reprezentanta v dresu Jestřábů uvidí fanoušci o Vánocích. "Fotbalová liga má v prosinci přestávku, tak by mi to na nějaký zápas mohlo vyjít. V případě, že budou hrát Jestřábi někde poblíž Prahy, také bych se přijel podívat," zamyslel se nad osobní návštěvou autor čtyř reprezentačních gólů.

Věří v letošní hokejový úspěch

"Výsledkově se mužstvu daří a kluci navazují na loňskou úspěšnou sezonu. Vnímám, že je v Prostějově silný tým a doufám, že se letos podaří ještě lepší výsledek. Ten klub si to zaslouží," netají se svou vírou Chytil.

K hokeji má blízko od dětských let. Umí se ohánět i lapačkou. "Jako malí kluci jsme hrávali ve vypuštěném bazénu ve Skalce hokejbal. Když zamrzl rybník, mastili jsme hokej. Když jsem byl starší, jezdívali jsme hrávat i na zimák do Prostějova. Často jsem byl v brance, mám i výstroj, ale teď už bych tam nevlezl," uzavírá hokejové téma fotbalová hvězdička s duší obyčejného kluka.