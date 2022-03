Vsetín se pak navíc viditelně uvolnil a hrál opravdu výborně, že?

Třeba včera (čtvrteční výhra 2:1 v prodloužení, pozn. red.) jsme přežili prvních pět minut a dali jsme první gól. Pak to byl úplně jiný zápas. Když prohráváme 0:2, hraje se jim líp, my se do nich musíme tlačit a všechno je špatně.

Po těch dvou inkasovaných gólech to odnesl brankář Bláha, který šel střídat. V zápase předtím ale chytal skvěle, čím to je?

Na konci sezony jsme mu moc nepomohli. To je prostě o nás, ne o něm. On nás drží v každém zápase. My mu musíme víc pomoct. Dostali jsme dva góly, mrzí nás to, on nechytá špatně.

Věříte, že ještě dokážete sérii vrátit do Prostějova?

Nejsme v dobré situaci. To je jasné. Jsme ale sportovci a budeme bojovat. To je play-off. Musíme do toho dát všechno. Abychom se, ať už to dopadne jakkoliv, na sebe pak mohli všichni podívat a říct si, že jsme to odmakali. Samozřejmě chceme vyhrát.

Hrajete už v neděli. Stihnete odpočinout?

V sobotu je volný den, tak dáme nějakou regeneraci a pak na to zase vletíme.

Přeci jen, zranění jsou klíčoví útočníci Račuk či Rudovský, k nim přibyl obránce Klimíček a v posledním utkání nejspíš další hráči. Jak moc chybí?

Ti hráči nám určitě schází. Ale je to play-off. Tak to prostě je. My se na to nechceme vymlouvat. Hrajeme prostě ti, co tady jsme. Jdeme bojovat.

S čím tedy jít do nedělního utkání ve Vsetíně?

Začneme, abychom dali první gól. Od prvního střídání do toho každý musí dát všechno. Pak uvidíme, jak se ten zápas vyvine.