Připravuje se na několik změn. „Nebudeme mít žádnou spolupráci s extraligovým mančaftem. Vloni jsme spolupracovali s Pardubicemi, měli jsme nějaké hráče ze Sparty, byli jsme ve spojení s Mladou Boleslaví a s Hradcem Králové,“ uvádí.

Jaký je důvod? Rozšíření první ligy.

„Myslím, že když teď postoupily Kolín a Vrchlabí, tak tyhle týmy nám odpadnou. A když nebudeme mít možnost spolupráce s extraligovým týmem, potřebujeme, abychom kádr měli svůj na celou sezonu,“ je si vědom.

Filosofie skládání celku se (i) kvůli koronavirové krizi pozměnila.

„Chceme se vydat trochu jiným směrem než vloni. Nebudeme mít tolik jmen, která by v první lize zářila. Proto doufáme, že budeme o malinko víc tým,“ říká dvojnásobný mistr světa.

Čerstvé je prodloužení smlouvy s 21letým útočníkem Matějem Novákem, který už za Jestřáby hrál v minulém roce.

„V první linii jsme se snažili udržet hráče, u kterých vidíme potenciál do budoucna. Všichni ti kluci – Petr Chlán, Kryštof Ouřada, Tomáš Jandus, Matěj Novák, Petr Krejčí – jsou ročníku 1997 a mladší. Mají za sebou jednu dvě sezony a já věřím, že už příští rok dokážou rozhodnout nějaké zápasy,“ věří.

Kaut? Jednáme, snad se to podaří

Přibýt by ale měla i zkušenost. Z Kladna má do jestřábího hnízda namířeno 31letý forvard Tomáš Kaut.

„Přerušili jsme smlouvu s Markem Račukem, Tomáš Divíšek skončil… oba byli TOP centři v první lize. S Tomášem Kautem jednáme a byli bychom rádi, kdyby se nám to podařilo dotáhnout. I když je to samozřejmě jiný typ hráče než Mára a Divoch, jeho příchod by nám pomohl,“ zmiňuje Vykoukal.

Aktuální kádr čítá šest útočníků, jednoho obránce a jednoho brankáře, a to Kryštofa Rochlu. S tím se ale počítá na pozici číslo tři. Jak je to s obsazením prvních dvou gólmanů?

„Pozici číslo jedna máme vyřešenou,“ poodkryl Vykoukal, ale konkrétní jméno neuvedl.

„Chci, abychom s těmi hráči měli dotažené detaily, potom je rádi představíme,“ dodal. Dvojku teprve hledá.

Většina týmů už rozjela přípravu na nový ročník. Co Jestřábi?

„V květnu se ještě hráči připravují individuálně s tím, že je máme pod kontrolou. Každý týden nám musí zasílat tréninkové plány. Od 1. června bychom měli začít trénovat společně a jelo by se durch až do ledu, na který bychom měli jít 20. července,“ popisuje plán.

Společnou přípravu by měl vést Ladislav Lubina, který na střídačce v říjnu vystřídal právě Vykoukala. Ačkoliv ani v tomto případě není věc se štemplem.

„Je to věc, která se ještě nemůže oficiálně potvrdit. Pevně ale věřím, že bude Láďa pokračovat,“ nechal se slyšet Vykoukal, který si na konci minulé sezony dva zápasy Chance ligy taky zahrál.