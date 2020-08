„Je to hráč, který nám určitě pomůže. Je velký, hraje silový hokej. To se nám určitě hodí,“ popisuje Pšeničku prostějovský trenér Jiří Šejba.

Jak se zrodil váš přesun do Prostějova?

Před začátkem sezony jsem byl kontaktován panem Vykoukalem a řešili jsme situaci, kam bych šel, kdyby nevyšla extraliga. Od klubu i od pana Vykoukala byl zájem, takže já jsem řekl, že ano. Bylo mi oznámeno, že se na Spartě se mnou nyní nepočítá a že je vše vyřízeno k tomu, abych se mohl přesunout do Prostějova.

Máte vyřízené hostování jen na dva měsíce. Proč?

Upřímně, to netuším. To byste se musel zeptat někoho jiného. Já jsem čekal pouze na pokyn, kdy se mám dostavit.

Jak byste zhodnotil derby s Přerovem?

Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Přerov nás v první třetině zaskočil. Udělali jsme pár chyb a dostali góly. Když prohráváte o čtyři branky, tak se to těžko otáčí. Ve druhé třetině jsme hru zlepšili, ale bohužel góly nám nepadaly. Problém byl v tom, že jsme nebyli schopní dotlačit puk do branky. My jsme Přerov přestříleli jak ve druhé, tak ve třetí třetině. Musíme ale zlepšit důraz, jinak nám tam ty góly padat nebudou.

Berete to jako facku?

Asi ano. Myslím ale, že jak jsme hráli tu druhou a třetí třetinu a dali bychom nějaké branky, tak ten zápas vypadá úplně jinak. Výsledek dle mého úplně neodpovídá. Většina zápasu byla vyrovnaná. Důležité ale je se z těch chyb ponaučit a přenést si to do dalších zápasů.

Co se odehrávalo v kabině po první třetině?

Ukázali jsme si chyby, co jsme udělali. Řekli jsme si, že to vůbec nebyla dobrá třetina a že to musíme zvednout. Sice se to trochu zlepšilo, nicméně opět jsme dostali góly.

Nastupoval jste v lajně s Janečkem a Novákem. Jak jste se na ledě cítil?

Kdybychom byli nějak lépe sehraní, tak by to bylo určitě lepší. Přeci jen jsem tu jen pár dní. Myslím, že jsme si rozuměli a na ledě jsme vyhověli. Jsme mladí a brusliví, což jsme se snažili na ledě ukázat. Bohužel nic světoborného jsme nepředvedli, čemuž odpovídá i výsledek.

Jakou máte představu o angažmá v Prostějově?

Doufám, že budeme vyhrávat a že se budeme držet na čele tabulky. Tým vypadá velmi dobře. Já osobně bych se chtěl vyhrát a chtěl bych také pomoct týmu k dobrým výsledkům.

Stihli jste již probrat s trenérem Šejbou vaši roli v týmu?

Zatím ne. Jen jsme před zápasem probrali taktiku a rozestavení. Jinak více do hloubky zatím ne. Mám za sebou jen pár tréninků, takže to chce čas.

JIŘÍ HORÁK