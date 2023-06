Za svůj rodný Šumperk má odehráno úctyhodných deset sezón a několikrát svou prací pomohl mateřskému klubu k záchraně druhé nejvyšší soutěže. Loni už se to ovšem nepovedlo a Tomáš Drtil se tak po dvou letech vrací zpět do týmu prostějovských Jestřábů.

Tomáš Drtil | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

Obě strany se velmi dobře poznaly v sezóně 2019/2020, kde šikovný bek Prostějovu vypomohl v osmi zápasech a vybojoval si tak smlouvu na následující sezónu. V té pak odehrál 34 zápasů s bilancí 5+15. „Prostějov dobře znám, odehrál jsem tady skvělou sezónu a tak se velmi rád vracím. Moc se na to těším," prohlásil ke svému návratu.

„Tomáš je velice zkušený a bodový obránce. Vrací se do známého prostředí a to by měla být výhoda. Chtěli jsme mít dalšího praváka v obranných řadách a v Tomášovi jsme ho získali. Věřím, že svoji ofenzivní hrou přispěje k dobrým výsledkům," okomentoval další přírůstek do kádru kouč Martin Štrba.

Dle Drtilových slov nebyl přestup právě do prostějovského klubu výsledkem nějakého rychlého, unáhleného rozhodnutí, ale byl již dlouho předem komunikován. „S panem Luňákem jsme byli v kontaktu delší dobu a oba jsme měli společnou vizi, na které jsme se shodli. Další rozhodujícími faktory byly ty, že budu blízko rodině a také, že jsem tady už dříve hrál. Nejvíc ze všeho se těším na zdejší fanoušky a místní stadion," říká.

Borec, který si velice krátce vyzkoušel i extraligu, když v sezoně 2012/2013 naskočil do sedmi zápasů za kladenské Rytíře, strávil suverénně nejvíce času v Šumperku, odkud také pochází. Poslední dvě sezony pro něj a celý tým byly poměrně dost psychicky náročné. Nejdříve se totiž udrželi až v baráži a po roce, kdy baráž nahradil přímý sestup z posledního místa, se samotnému dnu bohužel nevyhnuli.

Pátá posila Jestřábů. Na Hanou přichází bek se zkušenostmi z brněnské Komety

Nyní ale čeká Drtila něco diametrálně odlišného. Přichází totiž do týmu, který má ambice zcela opačné, dalo by se říci, že až ty nejvyšší. „Od začátku soutěže se jde na led s jistou zodpovědností a také s tím, že hrajete za město a klub. Nic není zadarmo a my to dobře víme," hlásí odhodlaně.

Společně s Drtilem bude v týmu působit i jeho ještě nedávný trenér. Lukáš Majer totiž také kývl na jestřábí nabídku a nyní bude v klubu působit jako asistent trenéra Štrby. „S Lukášem jsme v předchozím klubu odvedli spoustu dobré práce a tak na tuto spolupráci budeme chtít navázat tady v Prostějově. Já se fyzicky momentálně cítím skvěle a budu rád, když týmu pomůžu co nejvíce," uzavřel Tomáš Drtil.