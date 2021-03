Přestože letošní sezóna pro tým z podhůří Jeseníků skončila už na začátku března, v klubu je v těchto dnech nebývale živo.

Vedení Draků se netají vyššími ambicemi, tj. především se následující rok vyhnout starostem se záchranou a na hokejovém trhu je už teď hodně aktivní. A zatím se v Šumperku rýsuje docela zajímavý kádr.

Jen několik hodin po skončení letošní (nesestupové) sezóny, ve které Draci obsadili až předposlední místo, avizoval severomoravský klub návrat oblíbeného trenéra Martina Janečka z Poruby.

V tomto týdnu poté oznámil i první zvučné posily do útoku. Po ročním angažmá v Prostějově se do Šumperku vrátil odchovanec Daniel Vachutka a z Frýdku-Místku zamířil do známých míst, kde kdysi s hokejem začínal, extraligou ostřílený Denis Kindl.

K tomu se povedlo Drakům získat karlovarského Tomáše Vildumetze, jenž v ročníku 2019/2020 vyhrál týmovou produktivitu v dresu ústeckého Slovanu a předtím pomohl k postupu do extraligy Kladnu.

Nyní Šumperk zveřejnil první jméno do obrany, kterým je třicetiletý Tomáš Drtil, další z místních odchovanců.

A právě ofenzivně laděný zadák by měl být jedním ze základních kamenů defenzivy Draků a možná i jeden z adeptů na kapitána týmu.

V letošním ročníku byl nejproduktivnějším obráncem prostějovských Jestřábů, za které nasbíral v základní části Chance ligy dvacet bodů za pět gólů a patnáct asistencí. Jednu branku pak přidal ve třech duelech předkola play off.

A když naposledy působil v Šumperku (2019/2020 pod trenérem Martinem Janečkem – pozn. aut.), měl bilanci bodu na zápas (12+25).

Tomáš Drtil dříve nastupoval také v Písku, Mostě, Olomouci či Havířově. Krátkou anabázi absolvoval i v extralize za Kladno.