„Mohli jsme toho klidně odehrát víc ještě před Vánoci, ale je to nalosované takto. Teď je toho víc, myslím, že nějak zvládneme zregenerovat,“ věří obránce Přerova Mikuláš Zbořil.

„Je to pro ně stejné jak pro nás, také mají jen den volna. Mají trochu výhodu asi v tom, že mají širší kádr. Pojedeme tam se stejnou taktikou a uvidíme,“ řekl po výhře 2:0 v Třebíči prostějovský trenér Jiří Šejba.

„Kluci se nemají za co stydět. Odehráli v sezoně pouze tak dva, tři zápasy, které se nevyvedly. Musíme minimalizovat vyloučení a proměnit šance, co budeme mít. Pak můžeme uspět,“ burcuje před derby.

Prostějovského kouče čeká, když nepočítáme přípravné utkání, první derby v sezoně.

„Je to soupeř jako každý jiný, i když z vrcholu tabulky. Koukali jsme chvíli na zápas s Kladnem. Přerov hrál z obrany a hrál velmi dobře. Zranil se mu ale brankář, což by mohla být naše skrytá výhoda,“ věří Jiří Šejba.

KDO BUDE KRÝT ZUBŘÍ KLEC?

Lukáš Klimeš by skutečně měl Přerovu po zranění dolní části těla chybět, těžko ale říct, jestli by jej brněnská Kometa pro pondělní mač uvolnila. Klíčový post v bráně by mohl hájit Martin Holík, který ve své nečekané prvoligové premiéře naskočil do druhé poloviny zápasu s Kladnem, vychytal Jágra i Plekance a vydatně přispěl k výhře Zubrů 4:3 po samostatných nájezdech.

„Holas Lukáše Klimeše výborně zastoupil a podpořil výborný týmový výkon,“ pochvaloval si asistent přerovského trenéra Jakub Grof.

„Doufám, že to tímhle vše začalo a do dalších zápasů jen pomůže,“ nechal se slyšet Martin Holík.

Více šancí v brankovišti v této sezoně však doposud dostával Daniel Dvořák, Zubři mohou také požádat o pomoc do Zlína, odkud má střídavé starty vyřízené Daniel Huf.

Přerov může těžko očekávat podobně hladký průběh derby jako během přípravy v srpnu. V Prostějově ještě před fanoušky s rouškami na tváři zvítězili Zubři 7:0, o nulu se tehdy podělili gólmani Holík a Postava.

„Pro nás to bude zápas jako každý jiný. Já třeba proti nim hraji už ani nevím pokolikáté. Speciálně to neberu. Uvidíme, jaké to bude, doufám, že navážeme na výhru s Kladnem,“ přál by si Mikuláš Zbořil.

Zabojují Jestřábi o výhru v Přerově po více než čtyřletém čekání?

Autoři: Ivan Němeček, Jiří Horák