„Věděli jsme, že zápas bude hlavně o nás, protože jsme to my, kdo tady pomýšlí na vrchní příčky. Po chvíli jsme ale polevili a soupeře jsme pustili do tlaku. Od druhé třetiny jsme si ale k tomu něco řekli a dostali se do vedení 3:0. Pak nám pomohl i Jarda Pavelka a zaplaťpámbů jsme to udrželi," zhodnotil 28letý útočník povinnou výhru proti svým ještě nedávným spoluhráčům.

„Strávil jsem tam necelé tři roky, takže to je trochu zvláštní bylo. Jezdit okolo kluků, které jsem po celou tu dobu několikrát denně vídal. Na to se ale nehraje. Trošku jsme se před zápasem hecovali. Hlavně s Králíkem (Zdeněk Král, pozn. red.) jsme si před zápasem dost dopisovali," dodal s úsměvem.

Párkrát jsem to už dostal sežrat

Veselý nebyl po svém příchodu na na Hanou v úplně nejlepší pozici. Stalo se tak totiž přesně týden před Vánoci výměnou za dosavadního kapitána a miláčka publika Martina Nováka, který měl do té doby i přes dlouhé zranění parádní bilanci pěti branek a sedmi asistencí.

„Martina tady všichni měli rádi a párkrát jsem to samozřejmě už od fanoušků dostal sežrat. Už se to ale uklidňuje. Navíc na to nemohu moc myslet, protože už pomalu ladíme formu na ty nejdůležitější okamžiky sezony. Jsem moc rád, že se uzdravil Tomáš Jáchym. Ten nám hodně pomůže," říká.

Klub usilující o nejvyšší příčky

Ani on však do Prostějova nepřišel s úplně špatnými čísly. V Kolíně si totiž ve dvaceti zápasech připsal 24 kanadských bodů za třináct branek a jedenáct asistencí. Ve svém novém působišti se už stihl trefit třikrát a asistovat jednou. Jak se vlastně tato výměna zrodila?

„V Kolíně jsem zažádal o uvolnění do zahraničí. Na to mi bylo řečeno, že to nejde. A nakonec to dopadlo tak, že jsem byl vytrejdovaný zde. Na jednu stranu mě to trochu mrzelo, na druhou jsem ale rád, že jsem nyní členem klubu, který usiluje o nejvyšší příčky," hlásí odhodlaně a hned druhým dechem dodává: „Hrozně se mi tady líbí. Mám zde také jinou roli, kdy už se nemotá všechno jen kolem mě. Těším se na play-off a přeji si, abychom došli co nejdál."

Poslední čtyři zápasy strávil v první lajně společně s Romanem Vlachem a Tomášem Jiránkem, kde si stihl připsat již gól na ledě Třebíče a také asistenci na půdě Frýdku-Místku. A zatím si spolupráci s těmito dvěma borci nemůže vynachválit. „Jíra je bojovník, který vždy vydoluje spoustu puků a Vlašák zase zkušený hráč s parádní nahrávkou," popisuje.

Zápas, který nás připraví na play-off

V příštím kole čeká jeho nový tým mnohem těžší zápas než ve středu. V sobotu od 17 hodin totiž Hanáci přivítají na svém ledě dosavadního lídra z Poruby, kterého už však v dosavadním průběhu dokázali ze tří střetnutí jednou porazit a jednou brát bod za prohru po nájezdech.

„Čeká nás jeden z největších favoritů soutěže a já doufám, že na tento atraktivní zápas přijde co nejvíce lidí a poženou nás vpřed. Takové zápasy nás mají připravit na play-off a navíc poodhalit naše případné slabiny," uzavřel Jan Veselý.