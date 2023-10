A je to zase tady! V sobotu 28. října se zájem většiny hokejových fanoušků v Olomouckém kraji stočí na prostějovský zimák, na kterém se od 17 hodin odehraje už druhé Hanácké derby této sezony Chance ligy mezi domácími Jestřáby a přerovskými Zubry. „Moc se na to všichni těšíme. Včera jsme měli den volna a dnes se sejdeme, ukážeme si nějaké video, dobře potrénujeme a v sobotu to snad ukážeme na ledě," říká nabuzeně 24letý prostějovský obránce, odchovanec a srdcař v jedné osobě Petr Krejčí.

Táhneme na hokej, Jestřábi doma v říjnu 2023 | Video: David Kubatík

„Tyto zápasy jsou vždy speciální. A zejména pro nás, odchovance. Je nás tady sice málo, ale určitě vypíšeme do šatny nějakou odměnu. Takhle to máme všichni už od mládeže. Olomouc a Přerov jsou prostě tradičně největší soupeři a i lidé to tady tak vnímají," dodal ještě tvrdý bek.

Hokejové derby Jestřábů s Přerovem se uskuteční v sobotu 28. října od 17 hodin. Zdroj: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista

A na co si bude muset on s jeho spoluhráči dát dle svého názoru největší pozor? „Přerov má dobré přesilovky, je nepříjemný a také agresivní. Pro nás tak bude klíčové vyvarovat se zbytečným oslabením a přistoupit k zápasu aktivně po všech směrech a těžit z domácí výhody," vypočítává.

Choreo i pyro. Strhující derby v Přerově urval v prodloužení Prostějov

Bilance Petra Krejčího

v aktuální sezoně:

- nastoupil do 12 utkání, vstřelil

1 branku

- nasbíral 16 trestných minut

- v hodnocení +/- má 2 plusové body

Už první derby této sezony, které se odehrálo ve skvělé atmosféře na přerovském zimáku v sobotu 23. září, mělo poměrně dost zajímavý průběh. Po první třetině vedli Jestřábi díky brance Račuka, jejich náskok se však rozplynul ještě v první polovině té druhé zásluhou přesných zásahů Černého s Janem Svobodou, na což brzy zareagoval vyrovnáním Hanousek. Ještě před zazněním druhé sirény však Zubři vedli znovu díky Tomáši Doležalovi.

Když už to pak vypadalo, že Přerovští své těsné vedení udrží až do konce, dokázal v přesilovce a zároveň i power-play vyrovnat svým druhým gólem v zápase Račuk. Zápas tak dospěl do prodloužení, které půl minuty před samostatnými nájezdy rozhodl velezkušený Vilém Burian.

"Na tabulku se nekouká, je to prostě Přerov!"

Co se pak týče aktuální tabulky, jsou na tom oba celky téměř stejně. Přerov je s 28 body šestý a Prostějov s jednobodovou ztrátou a zápasem k dobru sedmý. I tento fakt by tak mohl svým způsobem přispět k oboustranné vyhecovanosti. „Na tohle v tuto chvíli nikdo moc nekouká. Je to prostě Přerov a i kdyby byli poslední, museli bychom k tomu přistoupit jinak. Derby totiž nemá favorita a aktuální forma v něm nehraje roli," myslí si ale Krejčí.

Jestřábi si ze Sokolova vezou bod navíc. Nejlepší zápas sezony, říká Štrba

Dalším povzbuzením pro prostějovské hráče může být fakt, že se jim ve středečním zápase na ledě silného Sokolova podařilo otočit nepříznivý vývoj a odvézt si druhý bod za výhru v prodloužení.

"Fanoušky budeme potřebovat"

„Ještě důležitější než výhra byl výkon. Konečně jsme hráli tak, jak jsme chtěli. To znamená aktivně a soupeře jsme přehrávali. Jdeme prostě správnou cestou, na kterou jsme naskočili už ve třetí třetině s Litoměřicemi. Teď bude nejdůležitější si tu tvář, kterou jsme konečně našli, uchovat. Chci také vzkázat fanouškům, aby přišli v co největším počtu. Budeme je potřebovat. Ti z Přerova totiž určitě přijedou taktéž ve velkém množství. V sobotu se tedy vidíme na zimáku," zakončil Petr Krejčí na bojovné a pozitivní vlně.

Petr Krejčí

- narozen 2. července 1999 v Prostějově

- výška 190 cm, váha 90 kg, držení hole levé

- obránce LHK Jestřábi Prostějov, číslo dresu 6

- mateřský klub HC Prostějov

- v mládežnických kategoriích hrával v Olomouci a za Kometu Brno, do Prostějova přišel před letošní sezonou, když v minulém ročníku nastupoval za Sokolov (Chance liga) a Tábor (2. liga).

Domácí zápasy LHK Jestřábi Prostějov v říjnu a listopadu 2023.Zdroj: Deník/VLP Externista

