/ANKETA/ V úterý byl osloven, ve středu kývnul a ve čtvrtek už vedl trénink. Prostějovský rodák a odchovanec Martin Janeček, se stal novým hlavním koučem Jestřábů. Trenér se zkušenostmi například ze Sparty, Havířova, Poruby a naposledy Frýdku-Místku, má za úkol vytáhnout Jestřáby do vyšších pater Chance ligy.

První trénink Jestřábů pod Martinem Janečkem, 9.11. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Angažmá se upeklo bleskurychle. "V úterý večer mi zavolal s nabídkou majitel klubu pan Luňák, včera jsme se dohodli a dnes už vedu trénink," přiblížil Deníku okolnosti svého příchodu Janeček, který v současnosti bydlí v Ostravě. "Přespávám doma, u rodičů. Uvidím dál, jak to vyřeším," usmívá se.

Prostějov má hluboko v srdci

"Přiznám se, že jsem řešil jiné nabídky. Možnost trénovat tady mě ale oslovila. Prostějov je mé rodné město, vyrůstal jsem zde jako člověk i hokejista," vyjádřil své pocity nový kouč.

Premiérová štace v rodném městě motivuje. "Strašně se na tu práci těším. Kádr má obrovskou hráčskou kvalitu. Věřím, že se nám společnými silami podaří zvednout a posunout Jestřáby tam kam podle mě patří," říká známý bojovník.

Trenér Štrba u Jestřábů končí, nahrazuje ho Janeček

Hráče má zmapované, tým sledoval z pohledu soupeře. "Jako trenér Frýdku-Místku jsem Prostějov sledoval a vnímal, že skládá mužstvo s obrovským potenciálem. Mým úkolem je, aby se ten potenciál naplnil," je si Janeček dobře vědom velkého očekávání. "Já se podobných výzev nebojím. Přece jen nejsem v tom trenérském kolotoči první rok. Něco podobného už jsem zažil v Porubě," dodává.

Prostějovský rodák Martin Janeček Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilPoslední zápasy Jestřábů viděl. "Po mém konci ve Frýdku jsem měl volno, tak jsem sledoval celou Chance ligu. Prostějov samozřejmě taky, viděl jsem všechny jejich zápasy," prozradil bývalý útočník.

Že chyběla Jestřábům bojovnost a nasazení si nemyslí. "Ono je těžké takhle z tribuny říct, že někdo nebojuje. Téměř dvoumetroví hráči mají úplně jinou řeč těla. Shora to vypadá, jakoby nehráli naplno, ale on je většinou pravdou úplný opak," hájí hráče jejich nový šéf. "Například jsem byl na derby s Přerovem a z mého pohledu hráči neskutečně pracovali, ale bohužel jim to nešlo."

Jestřábí hnízdo vybrali Zubři. Náš výkon byl velice špatný, smutnil Štrba

Žádný řez se v nejbližší době nechystá. "S přibývajícími prohrami přišly sklopené hlavy. Ano, jsou zde hráči, kteří by se měli hodně rychle zvednout a zabrat. Věřím, že se tvrdou prací zvedneme. Kluci dostanou krátkou dobu hájení, aby ukázali, proč byli do Prostějova vybráni. Změny ze dne na den, tedy nejsou na pořadu," nastínil svou filozofii Janeček.

Brankářská dvojice zůstane stejná

"Jarda Pavelka by se měl v brzké době uzdravit a Marek Štipčák je zdravý. Navíc komunikujeme s Honzou Strmeněm, že by nám v případě nutnosti opět vypomohl. Myslím si, že dvojice zkušený Pavelka a mladý Štipčák je dobrá," důvěřuje mužům v maskách lodivod Jestřábů.

Průvan se nebude týkat ani realizačního týmu

"Například s Martinem Vojtkem jsme strávili v hráčské kariéře několik sezonu, dokonce jsme spolu i bydleli. Lukáše Majera znám dlouho a chtěl bych více využít jeho potenciál. Vím co umí a jednou z něho bude velmi dobrý trenér. Petr Hubáček je člověk, který ví o hokeji strašně moc a má dobré názory. Osobně se neznáme, ale já nejsem konfliktní člověk a na spolupráci se všemi, kdo k týmu patří se nesmírně těším," komentuje Martin Janeček.

Trenéři Jestřábů: (zleva) Martin Vojtek, Lukáš Majer a Martin JanečekZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Vysokých ambicí vedení a tlaku fanoušků se nebojí. Pocit, že by dával hlavu na špalek nemá. "Já jsem si plně vědom do čeho jdu. Pro mě je to výzva a současně závazek. Já se nebojím, na fanoušky se těším. Samozřejmě vím, že jako nový trenér musím ukázat, že něco umím. Buď to zvládnu nebo ne, já věřím sobě i týmu, že to společně zvládneme," uzavírá lodivod, který se vrací na prostějovský zimák v aktivní roli po patnácti letech.



MARTIN JANEČEK

- narozen 31. března 1974 v Prostějově

- mateřský klub TJ Prostějov

- nejpodstatnější část hráčské kariéry strávil v Prostějově, ve druhé nejvyšší české soutěži hrál i za Přerov, Olomouc, Ostravu nebo Vsetín. Na svém kontě má 471 zápasů, ve kterých vstřelil 115 branek a nastřádal 104 asistencí. Nastoupil i k 24 utkáním v extralize s bilancí 1+1.

- trenérskou dráhu zahájil jako asistent v Prostějově (2007-2008), následně jako hlavní trenér působil u mládežnických družstev v Havířově až do roku 2016.

- v sezoně 2016-2017 se poprvé ujal žezla jako hlavní kouč mužů, kdy vedl AZ Havířov a v sezoně 2017-2018 získal angažmá jako asistent ve Spartě Praha. Následovaly štace v Opavě (2018-2019), Šumperku (2019-2020), Porubě (2020-2021), Šumperku (2021-2022) a Frýdku-Místku (2022-2023 a 2023). Ve Frýdku skončil 16. října a od 8. listopadu je hlavním trenérem LHK Jestřábi Prostějov.

