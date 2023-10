Reakce na rozšiřující se marodku na sebe nedala dlouho čekat. Dres Jestřábů bude oblékat Tomáš Pitule, třiatřicetiletý útočník se zkušenostmi z extraligy i zahraničí. Odchovanec Klatov, který do velkého hokeje nakoukl v Plzni, by měl nastoupit už ve středu ve Znojmě.

Tomáš Pitule (v bílém). Archiv Deníku | Foto: Deník/Rudolf Muzika

Důrazný forvard do předbrankového prostoru. "Protože nám na delší dobu vypadl Tomáš Jáchym, tak jsme hledali na trhu náhradu. Tomáš Pitule je hráč, který by ho měl nahradit a zároveň se nám hodí do našeho systému. Měl by přinést důraz v předbrankovém prostoru a zodpovědnost v obranné činnosti," uvedl k nové posile Martin Štrba, hlavní kouč Jestřábů.

Na Hanou ho přilákaly vysoké ambice. "Těším se moc, protože jsou tu kvalitní hráči. Tým má velké ambice a touží po úspěchu," prozradil po prvním tréninku Tomáš Pitule.

Jestřáb Štipčák má nejvyšší úspěšnost zákroků ze všech gólmanů Chance ligy

Do Prostějova přichází z francouzského Amiens. "Původně jsme neměl vůbec v plánu se vracet do Česka, ale přesvědčil mě zájem trenéra a ambice týmu. Jinou nabídku z Česka jsem neřešil," říká urostlý hokejista.

FOTO, VIDEO: Jestřábi si na domácím ledě v poklidu poradili s Frýdkem-Místkem

Tomáš Pitule

- narozen 10. listopadu 1989 v Rokycanech

- váha 95 kilogramů, výška 195 centimetrů

- držení hole: levé

- mateřský klub HC Klatovy odkud přešel do HC Plzeň, kde nakoukl do extraligy

- v kariéře působil i v Dukle Jihlava, Písku, Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích, Kladně, Chomutově a Vsetíně.

V zahraničí hájil bravy běloruských klubů Šachtěr Soligorsk a Neman Grodno, slovenských Nových Zámků, francouzských Grenoble a Amiens nebo britského Sheffieldu.

Plejer se zkušenostmi ze Slovenska, Běloruska a Velké Británie, se v zemi dobrého vína se příliš neohřál. Ve Francii odehrál pouze tři zápasy a zamířil k Jestřábům. "Hodně mi dala Británie, jak po hokejové, tak i životní stránce. Bylo to tam skvělé a moc jsem si to užil," ohlíží se Pitule za minulou sezonou v týmu Sheffield Steelers.

Premiéra na ledě nováčka Chance ligy

Pitule by měl naskočit do sestavy už ve středu ve Znojmě. "Nějaký čas jsem nemohl být na ledě, takže to pro mě bude těžký začátek," uzavírá nová akvizice Jestřábů.

Jestřábi startují Chance ligu a doma se představí do poloviny října v 6 zápasech. Foto: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista