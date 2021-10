Vsetín přerušil vaši vítěznou sérii. Jak duel hodnotíte?

První a druhou třetinu jsme byli takoví vlažnější, nemohli jsme se dostat do tempa. Všude jsme byli o krok později. Ve třetí třetině jsme to stáhli na tři lajny a neměli co ztratit. Dali jsme gól z přesilovky a byl to úplně jiný zápas.

Ten gól jste vstřelil opět vy. Jak se ta situace semlela?

Hodně nás napadali, museli jsme si puky rychle posouvat. Novka (Martin Novák, pozn. red.) mě našel křížem přes celé hřiště. Nechtěl jsem nic vymýšlet, tak jsem do toho plácl a vyšlo to.

O chvíli později jste opět v přesilovce málem srovnal. Někteří spoluhráči už se radovali. Vy jste puk neviděl v bráně?

Škoda, mohlo to dopadnout jinak. Ale já jsem to viděl, bylo to břevno.

Každopádně se vám osobně daří, navázal jste na minulou sezonu. Jste spokojený?

Jsem hlavně spokojený z týmového umístění. Stejně jako loni, tak i letos hraji se super spoluhráči. Více než polovina mého úspěchu jde za nimi. Já si tam jen stoupnu a pak se to tam buď odrazí, nebo neodrazí.

Tým se hodně obměnil, ale vypadá to, že spolupráce s Janem Klozem a Martinem Novákem vám sedí.

Jsem v lajně zase nejmladší, takže musím poslouchat (úsměv). Jsou to super kluci, kteří toho mají hodně za sebou. Já se snažím hledat si prostory. Oni mě vidí, já už se to snažím jen proměnit.

Venku jste nejlepším týmem soutěže. Proč to tak nejde na domácím ledě?

To je těžká otázka. Já na to asi neumím úplně odpovědět. Chtěli bychom samozřejmě vyhrávat i doma, ale asi se to prostě pokaždé nějak sešlo. Skoro v každém zápase doma jsme dotahovali. Musíme si dávat pozor na starty do zápasů, abychom do toho šlapali jako venku.

V dalším domácím utkání přivítáte v derby Přerov. Jak se těšíte?

Napřed musíme zvládnout Porubu, abychom zase nabrali zpátky sebevědomí. Pak se připravíme na Přerov. Vím, že to bude od lidí vyhecované. Těším se na to.

V minulé sezoně jste zapsal tři starty za Kometu. Letos nemáte extraligové ambice?

Říkal jsem to i loni. Vůbec nad tím nepřemýšlím. Tady v Prostějově jsem spokojený a snažím se tady podávat co nejlepší výkony. Co bude potom, uvidíme. Momentálně na to vůbec nemyslím.

Nedávno jste se oženil, půjde teď vaše forma nahoru?

Ano, jsem šťastně zadaný (směje se). Loni ty výkony byly taky dobré. Spíš se to nezhoršilo. Je to dobré, mám super ženu, jsem spokojený.