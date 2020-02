Po špatném vstupu do zápasu trvalo Jestřábům třicet minut než strhli vedení na svoji stranu.

„Pramenilo to hlavně z našeho pohybu. Nedostávali jsme se moc do šancí. Věděli jsme, že Benátky mají velmi mladý tým, který bruslí a hraje dobře do obrany. My jsme prostě nehráli to, co jsme chtěli, a tak to potom vypadalo,“ hodnotil na klubovém webu nepovedenou polovinu zápasu útočník Tomáš Nouza.

O obrat se postaral právě Nouza, který tečoval Mrázkovu střelu, a po pěkné individuální akci Matěj Novák. V závěru zápasu výhru pečetil tvrdou ranou Jaroslav Mrázek.

I po vítězství zůstávají Jestřábi poměrně daleko od druhé postupové příčky do předkola play-off. Na Frýdek ztrácejí čtyři body, v tabulce je před nimi s tříbodovým náskokem navíc i Třebíč.

„Půjdeme prostě zápas od zápasu. I když bychom vyhráli všech osm zápasu, tak stejně bude jasno až na konci nadstavby, proto nechci dělat nějaké propočty. Motivace stále je, o tom by vůbec neměl být pochyb,“ ubezpečil Tomáš Nouza.

V pondělí se Jestřábi pokusí získat body v Ústí nad Labem, ve středu v Sokolově. Pak bude prostějovské hokejisty čekat sobotní domácí bitva s Duklou Jihlava.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Benátky nad Jizerou 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 34. Nouza (Mrázek, Divíšek), 34. M. Novák (Hamrlík, V. Meidl), 57. Mrázek – 6. A. Dlouhý (Měchura, Pabiška). Rozhodčí: Kašík, Vrba, Gančarčík, Konvička. Vyloučení: 4:1. Bez využití. Diváci: 350.

Prostějov: Huf – Hrádek, Mrázek, P. Krejčí, Husa, Muška, Březák, Hamrlík – T. Jandus, Chlán, Pochobradský – Žálčík, Račuk, Hrníčko – Nouza, Divíšek, Machač – M. Novák, V. Meidl, Antoníček. Trenér: Ladislav Lubina.

Benátky: Schwarz – Böhm, Kunst, Buchtela, Charvát, Žůrek, Had – Gajda, Chrtek, D. Špaček – Pabiška, Měchura, A. Dlouhý – Žemba, Šeliga, Wiencek. Trenér: Valdemar Jiruš.