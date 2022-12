Neuplyne však ani minuta, puk vezme na svou hůl Jan Káňa, obkrouží s ním až před branku Ocelářů a nabídne ho Jakubu Navrátilovi, který se nemýlí – 3:2 pro Olomouc. Závěrečný tlak už Třinci k ničemu není, druhou trefou v utkání i v sezoně potvrzuje vítězství Hanáků Silvester Kusko. Ne, tenhle zápas nebyl pro klidné povahy.

„Klobouk dolů před klukama, jak tu koncovku zvládli,“ smekl před svými svěřenci Jan Tomajko. To jeho protějšku a ještě nedávnému kolegovi Zdeňku Motákovi se zápas hodnotil hůř. „Poslední dobou máme problémy s konci utkání. Nemůže se stát, že s Olomoucí dvakrát za sebou dostaneme góly takhle v posledních minutách. To nejde. Budeme na tom muset pracovat a odstranit to,“ ohlížel se za závěrem zápasu.

Moták si šatny nespletl

Jinak ale na tiskové konferenci šířil svůj tradiční nadhled. A jelikož se vracel do míst, kde předtím pět let působil, i přes prohru se dokázal usmát. „Potřásl jsem si rukama s několika známými, ale šatnu jsem si nespletl,“ ujišťoval. Pokud zrovna nehrají Hanáci proti jeho Ocelářům, může z nich mít radost. Vždyť takřka celý kádr Mory do detailu zná. „Skvělí brankáři, konsolidovaná obrana, navíc posílili o Orsavu a Musila. Nepřekvapuje mě, kde Olomouc je. Velkou zásluhu na tom má realizační tým,“ pohlédl Moták na Tomajka. „A taky Zdeněk na tom má svůj podíl,“ usmál se Tomajko. „Ne, žádnou zásluhu bych si připisovat nechtěl,“ odvětil Moták.

Sigma se s Kvítkovicemi zprvu trápila. Kanonádu pak ale řídili Chytil se Šípem

Jeho mužstvo do utkání vstoupilo parádně. V páté minutě pokořil Jana Lukáše, kterému už na střídačce kryl záda uzdravený Branislav Konrád, slovenský útočník Samuel Buček. „Třinec byl lepší, chvíli nám trvalo, než jsme si přivykli. Dá se říct, že to bylo jenom 1:0 pro Třinec,“ hodnotil Tomajko.

Kusko prolomil smůlu

Od druhé části to bylo o něčem jiném. Kohouti pořádně roztáhli křídla, ale brankář Marek Mazanec odolával všem jejich atakům. Po čtyřiceti minutách měl 28 zákroků. „Měli jsme dost šancí, ale chybělo nám trochu štěstí,“ ohlížel se za prostřední periodou Tomajko.

V tu chvíli to bylo víc než pět třetin, kdy olomoucký střelecký prach ne a ne zažehnout. Štěstí, které Hanákům chybělo před druhou přestávkou, se k nim přiklonilo ve 44. minutě. Nutno říct, že mu šli naproti. Škůrkova střela se otřela o Silvestra Kuska, který tak zaznamenal první gól v sezoně. „Čekat 23 zápasů je opravdu hodně. Každý útočník chce dávat góly. Ale trenéři mi věřili, nebyl na mě tlak. Zaplaťpánbůh, že je to za mnou,“ oddechl si.

Jak čas ubíhal, vypadalo to na remízu po šedesáti minutách. Pak ale přišel na řadu strhující finiš. „S Třincem, zvlášť po takovém průběhu, bych řekl, že je to výhra skoro za šest bodů,“ těšilo Tomajko. Vzhledem k postavení v tabulce nebyl daleko od pravdy. Díky dalšímu vítězství nad mistrem třetí Hanáci odskočili právě Ocelářům na rozdíl osmi bodů. „Co víc si přát,“ dodal Tomajko a ještě ztratil slovo o rozhodujícím gólu. „Byl krásný,“ řekl.

Tomajko chválil práci Knotka

Jeho střelcem byl Jakub Navrátil, který je letos třineckým katem. V předešlém týdnu jej na jeho ledě pohřbil dvěma brankami v samotném závěru. Tentokrát měl ale pod brankou pořádně tučný podpis Jan Káňa. Tomajko ho ale nechtěl přechválit. „Je to jeden z hráčů, který to v takových okamžicích má vzít na sebe. Ale ne všechno udělal v zápase dobře,“ uvedl. Zato ocenil jeho (i svého) jmenovce Knotka. „Velkou práci u toho gólu v soubojích odvedl Honza Knotek,“ popsal na první pohled ne tolik viditelnou lopotu silného útočníka Mory, který trochu uklidil Káňovi cestu. „Jeho podíl na modré čáře byl zásadní,“ poznamenal Moták a s úsměvem pohlédl na Tomajka. „Vím, co myslíš,“ rozesmál se Tomajko. Mířil tím Moták na to, že si Knotek nepočítal v souboji čistě? Možná…

Rozhodčích je u nás dost. Rádi bychom kamery v okrese, říká šéf sudích Rosskohl

Mírně na hraně se mohl zdát i vyrovnávací gól Třince na 2:2. Zavazeli Oceláři Janu Lukášovi v brankovišti za hranicí pravidel? Lukáš si k tomu řekl své, ale nakonec se střídačka Mory pod hrozbou inkasování dvouminutového trestu v případě neúspěšné výzvy k protestu neodhodlala. „Ještě jsem to neviděl ze záznamu, ale asi jsme udělali dobře,“ pochvaloval si nakonec Tomajko.

Autor: Denis Manina

HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 4:2 (0:1, 0:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 44. Kusko (Škůrek), 56. Plášek (Musil, Škůrek), 59. Navrátil (Káňa, Knotek), 60. Kusko (Knotek) – 5. Buček (Voženílek, Čukste), 58. Kurovský (Růžička, Čukste). Rozhodčí: Mrkva, Stano - Hlavatý, Axman. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 4 854.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Mareš, Rašner, Škůrek, Švrček, Černý, Řezníček – Káňa, Knotek, Bambula – Plášek, Musil, Navrátil – Olesz, Kusko, Kucsera – Menšík, Anděl, Rutar. Trenér: Jan Tomajko.

Třinec: Mazanec – Marinčin, Doudera, Čukste, Jeřábek, Jaroměřský, Adámek – Daňo, Voženílek, Růžička – Buček, Hudáček, Kurovský – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Svačina, Haas, Hrňa – Lyszczarczyk. Trenér: Zdeněk Moták.