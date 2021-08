Mora před početnou skupinou svých fanoušků představila nové dresy a hlavně jméno nového kapitána. Štafetu po Martinu Vyrůbalíkovi převzal Jiří Ondrušek, velká legenda olomouckého klubu.

„Je pro mě ctí, že jsem od trenérů a klubu dostal důvěru. Budu se snažit, abych je nezklamal,“ řekl Ondrušek na pódiu.

A štafetu přebral doslova. Martin Vyrůbalík, který se akce také zúčastnil, svému nástupci symbolicky předal kapitánskou pásku.

„Martin nastavil laťku vysoko, snad v tom budu pokračovat,“ usmál se Ondrušek.

„Je to kluk z Olomouce, v posledních sezonách je to hráč s nejvyrovnanějšími výkony. Minulou sezonu měl skvělou. I proto padla volba na něj,“ osvětlil v krátkosti Jan Tomajko, proč se svým kolegou Zdeňkem Motákem vybrali za nového kapitána právě 35letého zadáka.

„Já jsem se to dozvěděl ve čtvrtek ráno,“ usmál se Ondrušek s tím, že ani většina spoluhráčů o tom do poslední chvíle nevěděla.

Na dresech dominanty města

Pak přišlo na řadu slavnostní představení nových dresů.

„Nebude to tak radikální změna jako minulý rok, ale snad se vám budou líbit,“ uvedl před odtajněním dresů marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa.

Za účasti speciálního hosta Miroslava Krobota, který aktuálně v Olomouci natáčí komediální film „Šnajdr“, olomoučtí hokejisté nové dresy fanouškům poprvé ukázal. Podobný design jako vloni doplnily siluety dominant města Olomouce jako jsou Katedrála svatého Václava či městská radnice.

„Myslím, že se povedly. A doufám, že v nich bude minimálně semifinále,“ potěšil fanoušky smělou ambicí Jan Tomajko.

„Mně se to moc nelíbí, protože už ho na sobě mít nebudu,“ zavtipkoval Vyrůbalík, který kohoutí kabině šéfoval předešlých šest let.

Kromě tradiční červené a bílé varianty se fanoušci mohou těšit i na speciální třetí sadu, kterou olomoucký klub teprve odtajní.

Krejčí poslal zdravici z Ameriky

Všichni fanoušci upřeně hleděli na LED obrazovku vedle pódia. „Ahoj, tady David Krejčí. Těším se na vás, na fanoušky, a na to, až na sebe po dlouhé době hodím olomoucký dres. Za pár týdnů se uvidíme, čau,“ poslal videopozdrav ještě ze Spojených států útočník David Krejčí, přestupová bomba letošního léta. Ve stánku s fanouškovskými předměty už byla k dostání trička a puky s motivy mega olomoucké posily. Řada zúčastněných příznivců hanáckého celku neváhala a první „Krejčího “suvenýry si hned pořídila. Ba co víc, někteří z nich si ve stánku vyzvedli už předobjednaný dres s číslem 46, které, stejně jako v Bostonu, bude Krejčí v Olomouci nosit. „Pro všechny je to neskutečná bomba, že tu David bude hrát. Nejprve jsme tomu ani nevěřili, že by to mohlo vyjít. Ale vyšlo to,“ stále žasne úžasem z úchvatného přírůstku do kabiny jeden z trenérů Mory Jan Tomajko.