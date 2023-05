/FOTO + VIDEO/ V pondělí se poprvé sešel A-tým extraligových hokejistů Olomouce, v úterý už tým rozdělený na dvě skupiny makal pod vedením kondičního kouče Jakuba Fryče. Trénink na ploše plecharény s fotbálkem střídaly silové cviky v posilovně.

Hokejisté HC Olomouc odstartovali letní přípravu na sezonu 2023/24 | Video: Deník/Ivan Němeček

Práci svých svěřenců pečlivě pozoroval i trenér Jan Tomjako s novým asistentem Róbertem Petrovickým. Ten nahradil krajana Borise Žabku, jehož přesun z Olomouce do Liberce za Filipem Pešánem byl pro mnohé překvapením.

„Boris nám svůj konec oznámil trošku později. Jsou ale určité rodinné záležitosti a my jsme mu vyšli vstříc,“ nastínil Jan Tomajko.

Mora by neměla smutnit. Realizační tým posílila slovenská hokejová legenda s více než 200 starty v NHL či titulem mistra světa z roku 2002. Petrovický stál coby asistent trenéra na lavičce slovenské reprezentace, Slovanu Bratislava v KHL a švýcarského Lausanne.

„Hledali jsme a našli Roberta. Věděli jsme, že skončí ve Švýcarsku, byla to jedna z možností. Bude to dobrá volba. Komunikace bude stejná jako s Borisem, určitě si vyhovíme. Jsem rád, že tady máme člověka, který toho hodně dokázal jako hráč i jako trenér,“ pochvaluje si Tomajko.

A silnou osobnost 49letého rodáka z Košic už nyní vnímají i hráči. „Pan Petrovický toho dokázal jako hráč strašně moc, byl v NHL a zkušenosti má i jako trenér. Je pro nás skvělé, že nám je bude předávat,“ řekl například 19letý talent kohoutů Matouš Menšík.

O tahounech

Ten by měl v nové sezoně dostávat o něco více prostoru v olomouckém týmu, jehož jádro se od minulé sezony až tolik nezměnilo. I přes odchody gólmana Lukáše, obránce Dujsíka či útočníka Káni.

„Kádr se tady nikdy hodně neobměňuje, zůstává kontinuita, v čemž chceme pokračovat. Hráči, jako jsou Kuba Navrátil nebo Honza Bambula, se můžou posunout dál a zaujmout pozici lídrů,“ věří Jan Tomjako.

Tahounem by se měla bezesporu stát i největší letní posila Hanáků. Polák Aron Chmielewski. Ten oslavil poslední čtyři mistrovské tituly s Třincem. „Nebereme jen kvůli zkušenostem ale i kvůli hernímu projevu,“ má jasno Tomajko.

A co další možná posila z Třince Erik Hrňa? „K tomu vám nic neřeknu,“ odpovídal během úterního tréninku novinářům. Rád by každopádně přivedl dle vlastních slov ještě dva útočníky.

O ambicích i baráži

Vše nasvědčuje tomu, že Olomouc by se v nové extraligové sezoně ráda prezentovala podobným stylem jako v té předcházející.

„Chtěli bychom navázat na herní projev z minulé sezony a trošku na něm ještě zapracovat. Pokud bude dobrý, dostaví se i výsledky. To je základ,“ předpokládá Jan Tomajko.

Cílem by pro kohouty po povedeném ročníku opět mělo být minimálně předkolo play-off. „Myslím si, že určitě. Budeme chtít hrát jako loni. Drželi jsme se nahoře a chceme na to navázat,“ říká Matouš Menšík.

Veřejnost a experti sice Moru každoročně pasují do role outsidera a adepta na baráž, Hanáci si ale tuto variantu nepřipouští.

„Měl by být čistý postup a sestup. Baráž je pro prvoligový klub extrémně náročná. Zvládnout to po třech kolech v play-off, navíc když máte tým postavený na první ligu? Když si to extraligový klub neuhraje v základní části, baráž mu vlastně dává takovou jistotu,“ uzavřel Matouš Menšík.

