Je to vůbec poprvé od návratu do nejvyšší soutěže v roce 2014, co Olomoučtí vstoupili do extraligového ročníku třemi výhrami. Natož tak bez ztráty jediného bodu. „Pořád je ale před námi ještě 49 kol,“ je si vědom Jan Tomajko, trenér Mory.

Konrád zachránil úvod

Skóre tomu v žádném případě neodpovídá, ale nebýt v prvních deseti minutách Branislava Konráda, Hanáci stěží mohli pomýšlet na úspěch. Sparťanský mlýnek se roztočil, ale slovenského brankáře Mory ne a ne pomlet. Deset střel, z toho minimálně pět s přívlastkem „gólové“. „Braňo nás hodně podržel,“ Jan Tomajko. „Jezdili tam kolem nás jako kolem kuželů. Braňo to zavřel neskutečně,“ pokyvoval taky útočník Mory Jakub Orsava.

Sparta domácím prakticky nepůjčovala puk. Pak ale přišel kuriózní moment, který ráz zápasu otočil o 180 stupňů. Sparťanští obránci si nepohlídali odraz od zadního mantinelu a důsledný Lukáš Nahodil střelou jednoruč dostal puk za Jakuba Kováře. Byla to vůbec první střela Kohoutů na branku!

„Haluz" otočila kormidlem

„Z ničeho jsme dali gól na 1:0,“ uznal Tomajko. „Úvod jsme měli velmi dobrý, ale nedali jsme šance. Pak jsme si dali polovlastní gól, pak jsme dostali druhý a tím pro nás zápas prakticky skončil,“ kroutil hlavou Patrik Patrinec, asistent trenéra Sparty Pavla Patery,

Kovář si pak poprvé sáhl na puk, ale z třetí rány znovu inkasoval. Jakub Orsava našel zpoza branky najetého Jana Káňu, který z první navýšil vedení Olomouce. Z absolutního minima, naprosté maximum.

Druhá třetina byla úplně odlišná. Mora podpořená dvěma góly na ledě dominovala a na rozdíl od Pražanů, kteří svůj tlak v první části nedokázali přetavit v branky, se jim to dařilo. Ve 34. minutě šikovně tečoval Rašnerovo nahození Petr Strapáč a jen o 18 vteřin později využil v přesilovce Bambulovu pobídku ke skórování Orsava. Byl to první gól Mory v početní výhody v sezoně. Plecharénou v tu chvíli obíhala mexická vlna a domácí fanoušci křičeli „deset, deset!“.

Trenér Sparty neměl vysvětlení

„Nemám pro to vysvětlení. Dva góly by s takovým zkušeným mužstvem neměly zamávat. Ve druhé třetině jsme s tím chtěli něco udělat, ale bylo to hrozné,“ hodnotil naštvaně Martinec.

Konrád na druhé straně měl co dělat, aby nevychladl. Sparta ho totiž prověřila jen dvěma střelami, zato olomoučtí hokejisté vyslali na sparťanskou klec ve druhém dějství 15 střel.

Ve třetí třetině už Olomouc hostující hvězdami nabitý tým do větších šancí nepustila, a to navzdory třem sparťanským přesilovkám. Konrád z 25 neinkasoval ani jednou a udržel první čisté konto sezony. „Už mu není dvacet, umí se na zápasy připravit,“ chválil Tomajko brankářskou jedničku, která v novém ročníku dostala zatím jen dvě branky! „Nešla nám ani přesilovka, pak už to mužstvo tady nebylo. Štve mě, že se o to hráči víc neporvali,“ uzavřel Martinec.

VIDEO: Oslavy a děkovačka po utkání

Zdroj: Deník

Autor: Denis Manina

HC Olomouc – HC Sparta Praha 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Nahodil, 13. J. Káňa (Orsava, Švrček), 34. Strapáč (Rašner, Navrátil), 34. Orsava (Bambula, J. Káňa).

Rozhodčí: Šír, Mrkva – Rampír, Lederer. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 4 301.

Olomouc: Konrád – Černý, Ondrušek, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Dujsík – Orsava, Menšík, J. Káňa – Klimek, Nahodil, P. Musil – Bambula, Knotek, Kunc – Kusko, Navrátil, Strapáč. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Sparta: J. Kovář – Krejčík, Graňák, Jurčina, Polášek, Jandus, Němeček, Mikliš – Řepík, Horák, Forman – Kaše, Konečný, D. Simon – E. Thorell, G. Thorell, Tomášek – Přibyl, Vitouch, Dvořáček. Trenéři: Patera a P. Martinec.