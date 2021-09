Do kdy bude v Moře působit? „S Olomoucí jsme byli v kontaktu zhruba dva týdny s tím, že Olomouc chtěla dát prostor Janu Lukášovi,“ nastínil úvodem pro Deník 31letý Sedláček.

„Jsme rádi, že se k nám takovýto gólman přidá. Doplní tak skvěle chytajícího Honzu Lukáše. V době, kdy nevíme, za jak dlouho bude Braňo zpátky, je to vítaná posila a zároveň záruka toho, že budeme mít jednu z nejlepších brankářských dvojic v extralize,“ uvedl pro klubový web HC Olomouc trenér brankářů Mory Martin Falter.

Sedláček naposledy v tuzemských vodách chytal za pražskou Spartu, nejvíce minut ale nasbíral v dresu rodného Zlína, kde měl v sezoně 2008/2009 nejvyšší procentuální úspěšnost zásahů v extralize, o rok později vychytal nejvíce výher ze všech gólmanů a v ročníku 2012/2013 získal stříbrnou medaili.

Vzájemná výpomoc

Právě Zlínu Jakub Sedláček stále patří a na hostování tak přichází z týmu Beranů. „Naše fantastické tabulkové hodnoty stále existují, takže je to tak. Přicházím na hostování do reprezentační pauzy v listopadu. Zatím je to definitivní, pak se uvidí, co dál,“ předeslal gólman.

Listopadová pauza je spojená s turnajem Karjala Cup ve Finsku, který je na programu od 10. do 14. listopadu. Bude už poté Branislav Konrád v pořádku?

„Uvidíme, jak budu chytat, jak na tom Braňo bude, co si řekne Olomouc, co já. Pro mě je teď důležité, abych dobře chytal, pomohl Olomouci a Olomouc zase nazpátek mně,“ má jasno Sedláček.

„Jsem rád, že se můžu zviditelnit, ukázat se a zachytat dobré zápasy,“ dodal.

Po výborných výkonech v dresu mateřského Zlína následovaly čtyři sezony v KHL, konkrétně lotyšské Rize, poté návrat do Česka, kde však v dresu Hradce Králové naskočil jen do sedmi zápasů. Na řadu přišla hostování v Bolzanu (EBEL) a Slovanu Bratislava (KHL).

Zdroj: Youtube

V sezoně 2018/2019 se Jakub Sedláček vrátil do Zlína, odkud později hostoval v pražské Spartě. V uplynulém ročníku chytal zkušený gólman za Košice a rakouský Villach (ICEHL).

„Poslední sezona byla pro mě trošku nešťastná. Ve Villachu jsem se zranil, šel jsem třikrát střídat ze zápasu, což ovlivnilo i jejich rozhodování,“ zmínil brankář důvody toho, proč nepokračoval v Rakousku.

Před letošní sezonou se mluvilo o angažmá ve Vítkovicích, nakonec ale zlínský odchovanec zůstal bez angažmá. A to také vinou zmíněných vysokých tabulkových hodnot.

„Čekal jsem, co přijde. Nějaké šuškání tam bylo, ale tabulkové hodnoty jsou pro hráče kolem mého věku hodně nepříjemné. Ovlivňuje to jednání klubů a my hráči to nezměníme,“ prozradil Jakub Sedláček.

Jakub Sedláček

Narozen: 5. dubna 1990 ve Zlíně (31 let)

Výška: 175 cm

Váha: 78 kg

Lapačka: levá ruka

Kluby: Zlín, Přerov, Dinamo Riga (KHL), Hradec Králové, Bolzano (EBEL), Slovan Bratislava (KHL), Sparta Praha, Košice (SVK), Villacher (ICEHL), Olomouc

Reprezentace, mládež: 22 zápasů, 11 výher, průměr 2.67, 89,92% úsp. zásahů

Reprezentace, muži: 2 zápasy, 2 výhry, průměr 1,50, 94,55% úsp. zásahů