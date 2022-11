Skoro do roka a do dne v dresu Olomouce. 7. listopadu loňského roku chytal Jakub Sedláček za Moru naposledy, nyní – 6. listopadu o rok později – přispěl 12 zákroky k vítězství nad Českými Budějovicemi. Ano, jen 12. Jihočeský Motor ho moc nezaměstnal. „Kluci mi hodně pomohli. Kdybych byl ve větším zápřahu, bylo by to pro mě o dost těžší. Strašně dlouho jsem nechytal,“ uvedl po utkání Sedláček. Poslední utkání absolvoval 13. února za Kometu Brno, od té doby nic.