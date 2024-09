Prostějovští hokejisté uzavřeli přípravné období vítězstvím. Na ledě Frýdku-Místku to pro ně poté, co se od trefy Jiránka ve 32. minutě dostali do vedení už 3:0 a to si udržovali ještě deset minut před koncem, vypadalo naprosto luxusně. Dvě slepené branky domácích pak situací sice notně zamíchaly, ne však ale natolik, aby ovlivnily to, kdo z ledu odjede jako vítěz.

Jestřábi vykročili k vítězství v generálce úspěšně, když po rychlém protiútoku ve 12. minutě poslal Illéš puk zleva na Jiřího Klimíčka a ten jej z mezikruží poslal nechytatelně pod horní tyčku. Oba týmy si pak vyměnily po několika šancích, do šaten se však šlo za stavu 0:1. Podruhé se pak Hanáci prosadili dvě a půl minuty po změně stran. Po kombinaci Korčáka s Kučerou se ke střele před modrou čárou dostal Denis Kindl a puk z jeho hole zastavila až síť.

Jak skončili, tak i začali

A Prostějovští gólově rozjeli i druhou polovinu utkání. Na konci 32. minuty využil po pouhých dvanácti sekundách přesilovku Tomáš Jiránek. Povedlo se mu to poté, co dorazil puk do poloodkryté branky po střele Veselého a zákroku Petríka. Do konce druhé dvacetiminutovky pak ještě spálili další dvě velké šance Pilař s Veselým, z nichž druhý jmenovaný trefil tyč.

„Myslím si, že jsme, na rozdíl od minulého domácího zápasu tvrdě pracovali už od samého začátku a to nám přineslo odměnu ve formě tříbrankového vedení," pochvaloval si po zápase prostějovský kouč Martin Janeček.

Když už se ale zdálo, že zápas míří k poklidnému prostějovskému vítězství, začaly se najednou dít věci. V rozmezí 50. a 52. minuty se totiž trefil Adam Cedzo a z přesilovky i ještě v minulé sezoně jeden z prostějovských tahounů David Ostřížek a jestřábí náskok se naráz ztenčil jen na jednobrankový rozdíl.

Divočinu ukončil gól do prázdné

Potom následovaly obrovské šance na obou stranách. Na té domácí odmítl vyrovnání i druhý gól v utkání Ostřížek a na té hostující zase selhal Illéš, který už měl Petríka, jak se říká, na lopatě. Pak sice Hanáci neproměnili přesilovku, nakonec se ale kýžené čtvrté branky dočkali. Do prázdné klece 25 sekund před třetí sirénou zamířil Václav Karabáček.

„Tak jak jsem byl spokojený s našimi hráči, musím samozřejmě pochválit i domácí za to, že nesložili zbraně a zápas zdramatizovali. I tak jsme ale za ten náš výkon dostali za odměnu gól do prázdné branky v samotném závěru," pokračoval šéf jestřábí střídačky a dodal: „Myslím si, že jsme trochu neunesli tíhu okamžiku, kdy jsme vytvořili tři fauly za sebou. Na to si musíme dát pozor. To drama, byť se šťastným koncem, bylo trochu zbytečné."

Jestřábi tak svou bilanci v přípravě v poměru výhry:prohry vyrovnali na 3:3 a před prvním kolem Maxa ligy, které rozehrají doma už v sobotu 14. září proti dvanáctému týmu minulého ročníku z Kolína, se tedy naladili pozitivně.

„Nám trenérům, ale i hráčům, přinesla příprava velkou spoustu informací. To je to nejdůležitější. Samozřejmě jsme nechtěli jít do sezony s negativní bilancí, protože sebevědomí je pro vstup do ní velice důležité, na druhou stranu žádný výsledek ani nepodceňuji, ani nepřeceňuji," uzavřel Martin Janeček.

HC Frýdek-Místek - LHK Jestřábi Prostějov 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 50. Cedzo (Zbořil, Svačina), 52. Ostřížek (Marosz, Haman) – 12. Klimíček (Illéš, Honejsek), 23. Kindl (Kučera), 32. Jiránek (J. Veselý, Klimíček), 60. Karabáček. Rozhodčí: Mrkva, Šutara – Konvička, Vojtášek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Frýdek-Místek: Petrík – Haman, Havránek, Hrbas, Zbořil, Andrle, Výtisk, Homola – Svačina, Haas, Klimek – Kucsera, Marosz, Ostřížek – Ramik, Macháček, Cedzo – Pindel, Apolenář, R. Veselý. Trenér: Martin Hrnčár.

Prostějov: Kavan – Studený, Zdráhal, Krejčí, Šidlík, Babka, Poledna, Klimíček – Jiránek, Kindl, Karabáček, J. Veselý, Honejsek, Pilař, Ekrt, Skuhrovec, Kučera, Korčák, Tomeček, Jenčovský, Illéš. Trenér: Martin Janeček.