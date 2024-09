Byly to nervy. V rámci prvního kola hokejové Maxa ligy hostili prostějovští Jestřábi na svém ledě Kolín a ještě téměř minutu před koncem prohrávali 0:1. Dlouho se nedařila ani nabídnutá přesilovka a zdálo se, že první zápas pro ně skončí neslavně. Pak se ale stadion rozduněl jásotem. Po Veselého přihrávce se totiž do puku opřela nová klubová posila Václav Karabáček a bylo srovnáno. Ten se pak, mimo jiných, trefil i během samostatných nájezdů a zajistil tak prostějovskému týmu dva body. A jak vlastně viděl průběh celého zápasu?

„Kolín hrál výborně a bylo vidět, že je na nás připraven. Působil jako tým z vrchních pater tabulky, a to už od prvních minut. My jsme měli dobrou první třetinu, udělali jsme ale chybu. V té druhé jsme pak polevili a soupeř nás přehrával. Podržel nás ale kávič, což je vždy důležité. Ve třetí třetině pak začali faulovat, my jsme měli přesilovky a naštěstí jsme jednu z nich využili," popisoval chvíli po skončení utkání tento 28letý borec, který na Hanou přišel v létě z extraligových Českých Budějovic a stal se prvním jestřábím střelcem.

A v čem podle něj, kromě již zmiňované velmi dobré hry kolínských kozlů, ještě spočívala soupeřova převaha? „Trošku přemíra snahy. Prostě jsme byli před těmi úžasnými fanoušky lehce přemotivovaní. Kolín byl oproti tomu více v klidu a hrál jednoduchý hokej. Je ale super, že jsme i po takovémto vývoji dokázali nakonec vyhrát," uvedl.

Oslavy prostějovských hokejistů se svými fanoušky po výhře po nájezdech nad Kolínem (14.9.2024) | Video: Deník/David Kubatík

Na nic jsem nečekal…

Hanáci hráli během třetí dvacetiminutovky v početní převaze hned dvakrát a obě přesilové hry se uskutečnily v posledních šesti minutách s pouhou půlminutovou prodlevou. Sám Karabáček to proti gólmanu Soukupovi zkoušel několikrát, podařilo se mu to ale až 79 sekund před zazněním třetí sirény po přihrávce zpoza branky z hole Jana Veselého.

„Musím říct, že to tam po celou dobu nádherně blokovali a byli opravdu zarputilí. Párkrát jsem si myslel, že to tam už musí projít, ale neprošlo. Naštěstí to vyšlo alespoň s tou poslední střelou. Možná proto, že jsem na nic nečekal a vypálil ji hned z první," přibližuje stěžejní okamžiky střetnutí.

Dobrá práce videokouče

Karabáček pak byl, společně s Jakubem Illéšem a Janem Veselým, úspěšný i při nájezdovém rozstřelu. Celkově se Prostějovští trefili třikrát ze čtyř pokusů a díky spolehlivým zásahům mladého gólmana Kavana tak mohli se svými fanoušky oslavit zisk druhého bonusového bodu. „Tady bych rád pochválil našeho videokouče, který nám dal nějaké rady a ukázal, kde má jejich gólman slabiny. Dal jsem tedy na jeho radu a vyšlo to," pochvaluje si dobré fungování celého realizačního týmu.

Stále jsme byli ready

Dlouho se také do poslední chvíle nevědělo, zda se zápas prvního kola Maxa ligy proti Kolínu vůbec odehraje. Z důvodu nepříznivých až tragických dopadů extrémního počasí byla totiž zrušena tři ze sedmi utkání. Jestřábi i kozli se ale nakonec rozhodli hrát a dle Karabáčka tomu si hráči jinou možnost ani moc nepřipouštěli.

„Jsme profíci a připravovali jsme se prostě na to, že se hrát bude. O možnosti odkladu jsme samozřejmě věděli, ale zůstávali jsme stále ready. Všichni jsme se na to navíc těšili, protože první zápas doma je vždycky ten nejvypjatější," říká.

Sebevědomí na vzestupu

Druhé kolo by prostějovští hokejisté měli odehrát ve středu na ledě frýdecko-místecké haly Polárka proti tamějším rysům. Těch se odklad prvního kola dotknul, když nakonec neodcestovali na vsetínský Lapač. Prostějovský útočník věří, že vydřené vítězství jeho celku psychicky pomůže k dalším bodům.

„Stoprocentně to tak je. Navíc když jste v týmu jako je Prostějov, který má za cíl vyhrávat všechno. Něco takového vám prostě vždycky zvedne sebevědomí. Myslím, že už budeme více v klidu a naše výkony už budou jenom stoupat," uzavřel Václav Karabáček sebevědomě a plný odhodlání.