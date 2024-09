Majitel Jaroslav Luňák si vzal slovo úplně na úvod, kdy znovu připomněl loňskou sezonu, ve které tým i přes obrovská očekávání a rekordní zisk bodů v základní části nakonec v play-off neuhrál proti Zlínu ani jedno vítězství a skončil tak už ve čtvrtfinále. Mimo jiné také zopakoval svá dřívější slova o tom, že na tom měl velký podíl Tomáš Jáchym (tomuto tématu se budeme v Deníku ještě věnovat, pozn. red.).

Ve svých dalších větách pak vyjádřil radost nad tím, že se klubu povedlo přivést všechny hráče, o které projevil zájem a vyjádřil přání, aby nový mladý gólman Kavan vytvořil vyrovnanou brankářskou dvojici s Markem Štipčákem. Postěžoval si pak i na to, že nemůže být v týmu více rodilých Prostějováků. „Klidně budeme hrát s deseti Prostějováky, kteří na to budou mít, ale to by nejdříve museli existovat," řekl.

Potom slovo připadlo primátoru Jurovi, který si mimo jiné postěžoval na to, jak slabá je dlouhodobě podpora sportu ze strany státu. Zároveň pak ale všechny zúčastněné ujistil, že podpora hokejového klubu ze strany města bude pokračovat dál.

Překonat minulou sezonu bude těžké

Po něm se mikrofonu chopil trenér Martin Janeček, který nastínil, že se tým pod jeho vedením bude řídit jinou filozofií než v minulých letech. uvedl, že se kádr stavěl spíše na energii, než na velkých jménech. Věří, že se to projeví zejména v play-off.

„Stále si vážím toho, že jsme loni skončili na třetím místě. Ještě před play-off jsem pak pronesl větu, ať si toho všichni váží, jelikož to nebude jednoduché obhájit, natož překonat," řekl potom. Navázal na něj pak jeho asistent Lukáš Majer, který jako jeden z hlavních cílů k úspěchu označil skloubení zkušenosti lídrů s energií mladých, kteří však mohou dělat více chyb.

Na závěr úvodního kolečka dostal slovo nový kapitán Petr Šidlík. Ten za celý tým sdělil, že už jsou v kabině na začátek sezony všichni natěšení a také, že už se v posledních dnech trénuje v nově poskládaných formacích.

Jak to bude se zimákem?

Potom se už přistoupilo k otázkám. Ta první směřovala na primátora Juru ohledně plánované rekonstrukce zimního stadionu. Ten jako hlavní nutnost zmínil rekonstrukci střechy, která už v minulém roce znemožnila pořádání prvního kola proti pardubickému béčku. Dále pak informoval o zadání projektu na opravu podloží pod ledovou plochou.

Následně ještě upozornil na jeden problém. Podle památkářů totiž prý nesmí být výrazně změněna podoba stavby. Zmínil i nemožnost hraní případné baráže na vlastním stadionu kvůli starému typu mantinelů.

Jura: Chtělo by to ve městě jen jeden klub

Padla i otázka na problém dvou klubů ve městě. „Byl bych nejšťastnější člověk na světě, kdyby to byl jeden klub. I s kvalitní mládeží a vnitřní navázaností, která by tam měla být. A to se netýká jenom hokeje, ale v podstatě všech sportů ve městě," uvedl Jura.

Tahání králíků z klobouku

A došlo i na nemožnost přivést zahraniční posilu. Jaroslav Luňák vysvětlil, že jelikož se klub nachází ve finančním režimu de minimis, nemůže přivádět hráče z jiných států Evropské unie, takže by přicházeli v úvahu pouze hráči ze zámoří či z Ruska. „A u borců z Kanady či USA je to jako tahání králíků z klobouku. Jakmile se dobře netrefíte, jste ve velkém problému. Ale nikdy neříkej nikdy," řekl.

Posun do normálního světa

Velkou změnou a v podstatě až posunem konečně do 21. století bude v této sezoně druhé nejvyšší ligy zavedení videorozhočích. Za mě je to obrovský posun do normálního světa a férového prostředí. Bez kamer mám hodně opravdu špatných zkušeností," pochvaloval si hlavní prostějovský kouč.

Nízkého věku se nebojíme

Mnoho si pak všichni v klubu slibují od nového brankáře, který během léta přišel na Hanou na výpůjčku z Brna, teprve devatenáctiletého Jana Kavana. Ten totiž i přes svůj nízký věk nastoupil v minulé sezoně ke dvanácti zápasům za extraligovou Kometu a jeho úspěšnost činila přes 93 %. V současnosti se o něm také mluví jako o jednom z hlavních adeptů na post brankáře při mistrovství světa do 20 let, na kterém budou chtít čeští mladíci navázat na předloňské stříbro a loňský bronz.

„Nízkého věku se rozhodně nebojím. Honza své kvality ukázal už v přípravácích a zejména v minulé sezoně, kdy vytáhl trn z paty Kometě. Věřím tedy, že jdeme správnou cestou," řekl Janeček.

"Včera jsem telefonoval s manažerem Komety a ten si pochvaloval, že ten brankář má možnost chytat a takovou jeho podmínkou bylo, aby dostal alespoň polovinu všech zápasů a mohl se tak dobře připravit směrem k mistrovství světa, popřípadě rovnou směrem do Komety, pokud by to bylo nutné," dodal hned nato.

Nejlepší brankář soutěže!

Na téma Kavan se pak ještě na úplný závěr vyjádřil i Luňák, který se vytasil s dost odvážnou, myšlenkou: "Za mě to bude nejlepší brankář soutěže! Takového jsme ještě nikdy neměli, ač přísliby byly několikrát."

Nový ročník Maxa ligy odstartují Jestřábi už v sobotu od 18 hodin doma proti dvanáctému celku minulého ročníku z Kolína.