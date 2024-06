„Pro nás je to velká naděje do ofenzivy. Vencu jsme si vybrali cíleně do konkrétní role a pozice v týmu. Myslím si, že pokud si vše pro nás i Václava sedne, může být jednou z největších opor Jestřábů," říká pro klubový web trenér Martin Janeček.

I hráč, který bude nastupovat s osmičkou na zádech se premiéry v prostějovském dresu už nemůže dočkat. „Těším se moc, protože Prostějov je tým s ambicemi a očekávání budou velká, takže to bude spousta práce a výzvy. Doufám, že nakonec to budeme my, kdo se bude radovat," říká s úsměvem.

Dle Karabáčkových slov byl zájem o jeho angažmá na Hané oboustranný. „Vím, že Prostějov je tým s výborným zázemím a ambicemi, takže nebylo co řešit. Měl jsem sice i jiné nabídky, ale pro mě byl hlavní ten nastavený cíl," říká borec, který čtyři roky po sobě bojoval o NHL a dle jeho slo mu to dalo náhled na novou mentalitu. „Každý chce být ten nejlepší a konkurence je veliká. Navíc jsou tam neomezené možnosti, jak se zlepšovat a každý den chtít byt lepší," poznamenává.

Během svého působení v QMJHL, AHL a ECHL nastoupil Karabáček dohromady ke 185 zápasům a nasbíral 141 kanadských bodů za 64 gólů a 77 asistencí. Poté se vrátil domů a uchytil se v české nejvyšší soutěži. V ní postupně vystřídal brněnskou Kometu, královéhradecký Mountfield a ještě v té samé sezoně i českobudějovický Motor, kde zůstal až do 2022/2023.

„Když to řeknu od srdce, tak Budějovice jsou naším druhým domovem. Moc se nám tam líbilo a rád na to vzpomínám, protože každý rok tam jezdíme a máme tam spoustu kamarádů. O letní přípravě tam trénuji s mým kondičním trenérem Josefem Žáčkem," popisuje.

Onu sezonu 22/23 pak Karabáček dohrál v dresu Jihlavy a následně odešel do druhé nejvyšší švédské soutěže, ze které však jeho tým Vastervik nakonec spadl. I tak si tam ale na své konto připsal 24 bodů za deset gólů a čtrnáct přihrávek. „Je tam trochu jiný styl. Více se brání, je tam zarputilý hokej a každý kluk nechá na tom ledě všechno, ale zároveň se i hodně bruslí, stejně jako tady," popisuje své zážitky ze země tří korunek.

Jak už pak bylo řečeno, v Prostějově by měl tento 28letý pražský rodák a odchovanec Letňan patřit k největším lídrům týmu. „Myslím, že každý hráč chce být vytěžován co nejvíce. Začíná to ale od tréninku a musí se zlepšovat každý den. Určitě se těším a jsem za to moc rád," říká na závěr Václav Karabáček.