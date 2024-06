Další mladou útočnou posilou prostějovských Jestřábů se stává teprve dvacetiletý Michal Tomeček, který i přesto, že v loňské sezóně hájil barvy olomoucké juniorky, která skončila poslední a padá z extraligy, dokázal se 70 kanadskými body na kontě ovládnout tabulku kanadského bodování celé soutěže a připravil tak více než dvě třetiny všech kohoutích gólů v sezoně.

Michal Tomeček | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

„Michal je mladý talent, který si bude chtít vytvořit místo a pozici v týmu. Velmi pracovitý hráč, který loni v extralize juniorů udělal 70 bodů a má v posledních dvou sezonách na kontě pět extraligových startů," říká na adresu talentovaného mladíka hlavní trenér Martin Janeček pro klubový web.

Zdroj: Deník

A natěšený na novou výzvu je samozřejmě i samotný mladý hráč, pro kterého se bude jednat o první sezonu čistě jen v dospělém hokeji. „Celkově se na to moc těším, bude to pro mě nová zkušenost a jsem rád, že to bude zrovna v Prostějově," hlásí odchovanec Zlína, který do Olomouce přešel ve svých osmnácti letech a dodává: „Nabídkou jsem byl příjemně překvapený, jelikož vím, že Prostějov je ambiciózní tým, který chce vyhrávat a brát jen ty nejvyšší příčky."

A jaká jsou jeho očekávání od tohoto velkého, avšak v životě každého hokejisty nezbytného skoku? „Samozřejmě očekávám více profesionální přístup ve všech směrech. Hokej bude rychlejší a silovější, na což se připravuji jak na suchu, tak i na ledě, nechci nic podcenit. V extralize už jsem pár zápasů odehrál a největší rozdíl jsem vnímal hlavně v systému," podotýká.

Poměrně demotivující často pro mladého hokejistu, ale i sportovce obecně, může být po vstupu mezi dospělé, náhlé zhoršení výsledků a u Tomečka, který v minulé sezoně sbíral bod za bodem jako na běžícím pásu, může přesně tohle hrozit. Dle jeho vlastních slov však tento nadějný hokejista dělá všechno pro to, aby ho nic podobného nepotkalo.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Dělám všechno pro to, abych na tu minulou sezonu navázal. Hodně pracuji na střelbě a stále se chci zlepšovat tak, abych to mohl potom prodat v zápasech. Střelba je kromě bruslení a hokejového myšlení mou hlavní předností. Měl jsem také velmi komplexní přípravu, hodně jsem se zaměřil na dynamiku, která je také jednou z mých předností," uzavřel Michal Tomeček sebevědomě.