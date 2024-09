„Na sezonu už se těšíme hodně. Ta příprava byla dlouhá. Začali jsme už v červenci a konečně vyhlížíme, až se rozjede i to skutečné. Naběhneme do zápasového tempa a moc mě těší, že už konečně bude i větší zima," pochvaloval si pouhé tři dny před rozjezdem kolotoče jménem Maxa liga.

Praxe i teorie

Oproti minulým sezonám zvolilo trenérské duo ve složení Martin Janeček-Lukáš Majer cestu s méně přípravnými zápasy. Zatímco předloni jich Hanáci absolvovali devět a loni osm, letos se jednalo pouze o šest, ze kterých si odnesli bilanci 50/50, tedy tří výher a stejného počtu porážek. Neúčastnili se třeba v posledních letech tradičního RT Torax Cupu v Ostravě-Porubě. Mají tedy všechno vyladěné tak, jak je potřeba?

NA VLNÁCH POSTUPU: Skvělé prostějovské choreo doplnil i Doležalův gól na 2:1 | Video: Deník

„Věřím, že do toho dal každý z nás úplně všechno. Trénovali jsme všechny situace od obranného přes střední až po útočné pásmo včetně hry speciálních formací. Dost času jsme trávili i před videem. Máme za sebou tedy nejen praxi, ale i teorii," věří Šidlík lehce odlišnému systému i celému týmu.

„První zápas je ale vždycky specifický, ještě navíc, když začínáme doma. Tlak k tomu všemu ale patří a věřím, že to polkneme dobře a po pár střídáních to z nás definitivně spadne," dodal hned na další nádech.

Čtyřicet nebo dvacet? Na tom nesejde

Co by se možná mohlo na první pohled zdát jako prostějovský risk, je obsazení gólmanského postu. Dohromady má totiž nově utvořená dvojice pouhých 42 let. Na druhou stranu je však dobré si uvědomit, že 23letý Marek Štipčák ukázal své vysoké kvality v minulé sezoně a dokonce devatenáctiletý Jan Kavan, který je na Hané na výpůjčku z brněnské Komety, má za sebou i přes svůj nízký věk dvanáct odchytaných zápasů v extralize s průměrem úspěšnosti zákroků přes 93 % a mluví se o něm jako o jednom z hlavních adeptů na post jedničky na prosincovém mistrovství světa do 20 let, kde budou mladí Češi obhajovat stříbro a bronz z minulých let.

NENÁVIST! Prostějovští fanoušci dali jasně najevo, co ke svému rivalovi cítí | Video: Deník/David Kubatík

A velice podobně to vidí i čerstvý kapitán. „Oba se už stihli předvést ve výborném světle a my jim bez výhrady věříme. Vůbec bych tady tedy neviděl problém. Navíc si musíme uvědomit, že jsme v první lize, která by měla mít za úkol vychovávat mladé pro extraligu, případně i někam dál. Osobně opravdu nerozlišuji, zda mám za sebou čtyřicátníka nebo dvacátníka," zasmál se.

Nejlepší fyzička

V minulé sezoně byl Šidlík limitován dlouhotrvajícím otřesem mozku, kvůli kterému nebyl schopen odehrát velkou řadu zápasů. Jak ale říká nyní, problémy tohoto typu jsou už definitivně pryč. „Už se cítím fajn. Zasáhlo mi to samozřejmě do přípravy a přiznám se, že jsem něco takového nikdy předtím nezažil. Holt je to ale riziko toho našeho povolání. A když budu trochu hodnotit, tak mám aktuálně asi nejlepší fyzičku za celou svou kariéru," uzavřel optimisticky.