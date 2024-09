„Poruba byla lepší na puku. V první třetině to ještě nějak šlo, od té druhé už to ale bylo jasně vidět. My dále bohužel nedáváme branky a hrajeme na jeden gól. A na to se vyhrávat nedá. Budeme se nad tím muset zamyslet a něco změnit, více se soustředit a chodit více do brány. Doufáme, že nám to tam začne padat, protože je to zatím hrůza," říkal po zápase se sklopenou hlavou

„Je to zatím jen čtvrté kolo, ale nálada dobrá není. V Prostějově jsou ambice hrát zase na vrcholu a porvat se o co nejlepší výsledek v play off. Odhodlání v nás tedy stále je a budeme se to snažit změnit každým dnem," dodal ale hned nato a už s trochu větším odhodláním v hlase.

Snažil jsem se to nehrotit

V minulé sezoně byla situace týkající se zápasů mezi těmito dvěma rivaly diametrálně odlišná. Hanáci zvítězili ve všech čtyřech zápasech, což se jim proti jinak naprosto suverénním Ostravanům podařilo jako jediným. Byla tedy i před tímto utkáním znát v prostějovské kabině tato vítězná nálada?

„Ani ne, protože se tady ten kádr skoro celý proměnil. Zůstalo strašně málo hráčů, takže se to nijak neřešilo. Ale samozřejmě jsme si toho i tak vědomi byli," vysvětluje Klimíček s tím, že pro něj osobně byl zápas více emoční i tím, že se vrátil na místa, kde hokejově vyrůstal, avšak v dresu soupeře. „Měl jsem tady na tribuně rodiče i kamarády. Snažil jsem se to ale nijak zvlášť nehrotit," říká.