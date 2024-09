Tak se konečně dočkali. Hokejisté prostějovských Jestřábů dokázali poprvé v této sezoně zvítězit za tři body. Proti béčku Pardubic, které mělo a i nadále má na svém kontě jen jeden bod, se však nadřeli mnohem více, než by možná nejeden fanoušek čekal. Od dalšího prodloužení je totiž až pouhých sedmnáct sekund před koncem uchránil svou pohotovostí a přesnou trefou do odkryté branky Denis Kindl. Hned potom byl navíc ještě vyloučen za hákování Jan Kučera a hrozilo tedy, že přijde ještě expresní vyrovnání.

„Nějaká euforie tam určitě nastala, ale na druhou stranu jsme stále měli na vědomí, že do konce zbývá ještě zbývá ještě dost nepříjemných dvanáct sekund. Naštěstí jsme to se štěstím a bojovností zvládli," těšilo prostějovského hrdinu utkání. Ten ale samozřejmě nechtěl z jedné výhry nad outsiderem dělat nějaké závěry a snažil se stále zůstat nohama na zemi. „Samozřejmě víme, že to není z naší strany optimální. Uvědomuje si to celá kabina a byl bych moc rád, kdyby nám tato výhra dodala trochu toho sebevědomí a konečně nás nakopla k lepším výsledkům," dodal.

Nečekali jsme, že je rozstřílíme

A jak vlastně viděl tento zápas, ve kterém se oba týmy, které už nutně potřebovaly bodovat, přetlačovaly doslova o každý centimetr kluziště a vytvářely si slušné šance, z nichž však většina zůstala nevyužitá?

„Pardubice tam mají přece jen mladé kluky, kteří toho mají ještě dost před sebou, a tak hráli možná trochu uvolněněji. My jsme to naopak museli urvat silou a spoléhat i na nějaký šťastný odraz. Určitě jsme nečekali, že to bude jednoduché a že soupeře rozstřílíme. A ono to tak skutečně nakonec bylo," popisoval Kindl.

Tlak k tomu patří

Zejména během třetí třetiny, kdy se hra přelévala z jedné strany na druhou a ač byli Jestřábi přece jen trochu lepší, tak vyhrát mohl opravdu kdokoli, se z prořídlých tribun ozývaly mnohé projevy nespokojenosti.

„Ten tlak k tomu samozřejmě patří. Jak už jsem řekl, my ty zápasy sice opravdu nehrajeme optimálně, dokážeme se ale stále držet v nějakém módu. I se Sokolovem to třeba mohlo za tři body, ale nebylo. A tyto maličkosti rozhodují," povzdechl si.

Musíme se nastartovat

„Ale to, co bylo, už bylo. My se teď potřebujeme nastartovat. A když se to povede, přijdou i výhry. V zápasech se jakžtakž držíme, na nás že je to opravdu málo. Doufám, že už to z nás spadne, a začneme ten náš výkon už posouvat směrem nahoru," dodal Denis Kindl na úplný závěr před sobotním bojem na ledě Vsetína.