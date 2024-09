Je mu teprve devatenáct let, našlápnuto však má více než dobře. V minulé sezoně odchytal Jan Kavan dvanáct extraligových zápasů v barvách brněnské Komety, letos už nastoupil do všech tří úvodních zápasů Maxa ligy v dresu prostějovských Jestřábů. V těch předvedl řadu skvělých zákroků a podařilo se mu také vychytat výhru po samostatných nájezdech v prvním kole proti Kolínu. Ve třetím kole proti o poznání silnějšímu Sokolovu si nájezdovou loterii zopakoval a tentokrát prohrál. I přesto se ale stává jednou z prostějovských opor.

„Myslím si, že to bylo vyrovnané utkání, bohužel jsme ale neproměnili šance. Holt chybělo nám trošku toho štěstí," říkal po zápase tento devatenáctiletý borec, který v něm úspěšně čelil 23 baníkovským pokusům a inkasoval pouze v 55. minutě po parádní střele Ondřeje Kopty. „Ten hráč byl prostě v plné rychlosti a vystřelil golfem. To je ta střela dvakrát tak rychlá než normálně. Navíc to fakt dobře trefil. Je to ale škoda," popsal onen inkriminovaný okamžik.

V takovou důvěru jsem ani nedoufal

Ač může být Kavan se svými dosavadními třemi výkony spokojený, jeho tým jako celek na tom na začátku soutěže úplně nejlépe není. Ze tří zápasů totiž dosáhl jen na stejný počet bodů, skóre má v negativním poměru 3:6 a ještě nedokázal skórovat jinak, než z přesilovky.

„Určitě by si každý přál trošku lepší start, ale když vidím, jak všichni makáme, abychom to nějak zlomili, tak věřím, že se to zvedne," zůstává však mladý gólman stále optimistický a dodal: „Já osobně si to tady nemůžu vynachválit. Opravdu jsem nečekal, že naskočím do prvních tří zápasů. Mým cílem bylo si tady vybudovat pozici jedničky, v takovou důvěru jsem ale ani nedoufal. Strašně si to užívám."

Problém mezi sebou nemáme

Trošičku upozaděn zatím zůstává v Kavanově stínu Marek Štipčák. Taktéž mladý nadějný gólman, který v minulém ročníku dokázal z pozice jedničky vystrnadit zkušeného Jaroslava Pavelku a stal se po sezoně vůbec prvním hráčem, kterému byla prodloužena smlouva i na další sezonu. „Myslím si, že to snáší dobře. Spolu jsme se setkali už v minulosti v hodonínských mládežnických kategoriích a myslím si, že spolu vycházíme dobře. Musím říct, že mezi sebou i různě vtipkujeme. Určitě mezi sebou nemáme žádný problém," říká ale Kavan.

Kometa? Jsem připraven, ale…

Ten je na Hané na výpůjčce z brněnské Komety a ve smlouvě má i to, že by se v případě potřeby mohl do moravské metropole i vrátit. Jak je v současnosti tato možnost reálná? „Bude hodně záležet na situaci v Kometě. Co se týče mě, tak jsem tam samozřejmě připravený kdykoliv naskočit. Zatím jsem ale tady a plně se soustředím na Prostějov," popisuje brankář, o kterém se aktuálně mluví jako o jednom z hlavních adeptů na post jedničky na nadcházejícím mistrovství světa dvacítek, na kterém budou mladí Češi obhajovat medaile z posledních dvou let.

Mám dobrou povahu

I přes všechnu tuto pozornost, která je mu nyní věnována, si ale, dle svých slov, Jan Kavan žádný zvýšený tlak na svou osobu nepřipouští. „Myslím si, že mám v tomhle fakt dobrou povahu. Opravdu se soustředím čistě na Maxa ligu, snažím se jít zápas od zápasu a co bude, to prostě bude," uzavřel.

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Domácí zápasy LHK Jestřábi Prostějov v říjnu a listopadu 2023.