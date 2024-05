Jako blesk z čistého nebe se dnes na webových stránkách prostějovských Jestřábů objevila zpráva, že dosavadní kapitán Matouš Venkrbec ukončil ve 35 letech svou profesionální kariéru. Jedna z největších osobností týmu vedeného dvojicí koučů - Martinem Janečkem a Lukášem Majerem, tedy věsí brusle na hřebík.

Kapitánem prostějovských Jestřábů v sezoně 2023/2024 bude opět Matouš Venkrbec. Foto: Jakub Šustr, se svolením | Foto: Deník/VLP Externista

Tento olomoucký rodák naprostou většinu své kariéry strávil v prostějovském dresu, do kterého se oblékl od sezony 2013/14 a strávil v něm až do dnešních dní osm sezon, z toho pět s kapitánským céčkem. Stalo se tak poté, co na tři sezony svou slibně se rozjíždějící kariéru přerušil z důvodu studia teologie.

„Opravdu dlouho jsem své rozhodnutí zvažoval. Nebudu vyjmenovávat, co všechno hrálo v mém uvažování roli. Těch okolností je celá řada. Nakonec rozhodla chuť posunout se v životě někam dál. Až čas ukáže. Je a bude to velká změna. Určitě jsou věci, které mi budou scházet, stejně jako ty, které mi scházet nebudou," řekl pro klubový web Jestřábů Matouš Venkrbec.

V pokračujícím rozhovoru se pak i zmínil, že jeho další kroky povedou k práci ve společnosti, která nabízí firmám i úřadům službu pro udržitelnou dopravu zaměstnanců. „Mám radost, že na našich elektrokolech od května jezdí i zaměstnanci Magistrátu či strážníci městské policie v Prostějově," řekl.

Brzy Vám s Matoušem Venkrbcem nabídneme velký rozhovor o jeho aktuální situaci.