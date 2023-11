Domácí zápas 26. kola Chance ligy proti Vsetínu se prostějovským Jestřábům absolutně nepovedl. Po první třetině totiž prohrávali už 0:4 a nakonec zápas skončil jejich debaklem v poměru 1:6. Nedokázali tak navázat na senzační výhru na ledě Poruby z minulého kola. K průběhu střetnutí i aktuální situaci se v pozápasovém rozhoru vyjádřil i kapitán týmu Matouš Venkrbec.

Nástup LHK Jestřábi Prostějov, Chance liga 2023/2024 | Video: David Kubatík

„V první třetině nám to bohužel úplně uteklo. Hned po zápase je to možná lepší hodit za hlavu, nechat si to na pátek a pak si to probrat. Máme za sebou skvělý zápas v Porubě a byla by asi škoda spadnout zase hlavama dolů," říkal bezprostředně po zápase a pokračoval: „Vstup do zápasu jsme neměli špatný. První gól padl po brejku při našem zmařeném přečíslení tři na dva. Pak už jsme byli pozadu a napadalo nám to tam. Nevěděli jsme, jak to zastavit."

Debakl od Vsetína. Musíme zvládat i nepříjemné situace, říká kouč Jestřábů

Zůstává však otázkou, zda tento zápas jen tak za hlavu hodit půjde. Zkušený borec a prostějovský srdcař se však toho, alespoň dle svých slov, nebojí. „Půjde to. Musí. Nějak se v tom pitvat by nám k ničemu příliš nepomohlo. Navíc se hraje třikrát týdně, tudíž je důležité vždy hledět dopředu a z takovéto prohry se jen a jen poučit," uvedl.

Hádky ničemu nepomáhají

V zápase proběhlo také pár kontroverzních momentů, kdy se Hanáci pohádali s rozhodčími. Mezi takové patřily i druhý a šestý gól a několik vsetínských zákroků na hranici faulu. „Je to tak trochu výsledek i té osobní frustrace. Hádky s rozhodčími ale samozřejmě ničemu nepomáhají. Sporná rozhodnutí tam sice byla, ale to se občas může stát každému. Žádnou křivdu cítit nemůžeme," vysvětluje bývalý hráč Vsetína, ale také Pardubic a Českých Budějovic.

Máme spoustu lídrů

Jak už bylo řečeno, o všem rozhodla první dvacetiminutovka, po níž na světelné tabuli svítilo skóre 0:4 a také pátý vsetínský gól z přesilovky, který po pouhých 78 sekundách druhé periody vstřelil Erik Hrňa. Prostějovský kouč Martin Janeček však mluvil o tom, že je zklamán, jelikož jeho svěřenci na špatný vývoj nedokázali správně zareagovat a ve druhé třetině Valachům hororový vývoj třetiny nevrátili.

Dle Venkrbcových slov se ale on jako kapitán o probuzení celku snažil. A nebyl na to sám. „Nebylo to jen o mě. V kabině máme spoustu lídrů a každý z nich si umí vzít slovo. I trenéři tam vždycky mají svůj point," vysvětluje. „Musím ale dodat, že ani já jsem dnes neodvedl dobrý výkon. Necítil jsem se úplně ve formě," doplnil.

Motivace na Pardubice bude velká

V příštím kole čeká Hanáky znovu na domácím ledě béčko extraligových Pardubic, se kterým je jejich vzájemná bilance opravdu tristní. I s přípravnými zápasy s ním totiž odehráli osm zápasů, ve kterých dokázali zvítězit jen jednou, a to ještě po prodloužení. Stalo se tak v sedmnáctém kole minulé prvoligové sezony, když v 63. minutě rozhodl o bonusovém bodu Vilém Burian.

FOTO: Gólové hody zdarma. Jestřábi s neoblíbeným soupeřem jasně padli

I zde ale Venkrbec zůstává optimisticky naladěn. „Půlka soutěže je za námi a alespoň tak symbolicky nastává nová kapitola. Ve čtvrtek si odpočineme a od pátku do toho znovu s čistou hlavou naskočíme a budeme se soustředit na to, co je před námi. A Pardubice jsou tým, který nám dělá opravdu velké problémy a naše motivace to zvládnout bude o to větší. Věřím ale, to zvládneme," říká nabuzeně.

Kapitán je do budoucna optimistou

Aktuální pohled na tabulku však není pro příznivce Jestřábů tím z nejveselejších. Tým z Hané totiž i přes velké ambice figuruje až na pátém místě a sedmý Zlín za ním zaostává o pouhé dva body. Stejný rozdíl pak činí i jejich odstup od čtvrté Třebíče a třetí Litoměřice, které mají navíc zápas k dobru, před nimi ční o celých pět bodů.

„Jsem si vědom toho, že fanoušci cítí, že náš herní projev doposud dobrý nebyl. Na to, jakou máme kvalitu, tak jsme ve spoustě zápasů tahali za kratší konec a nepřehrávali jsme soupeře tak, jako v loňské sezoně. Se změnou trenéra však přišel velký impuls a směrem do budoucna jsem optimistou," uzavřel Matouš Venkrbec.

V dalším domácím utkání přivítají Jestřábi tým Pardubice BZdroj: Deník/VLP Externista