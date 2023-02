V Přerově rostl jeden hokejový talent, nedávno oslavil třináct let a jako osmák v hokejové třídě prožíval největší triumf českého kolektivního sportu. To ještě Martin Zaťovič netušil, že jednou bude národ u obrazovek fandit i jemu.

„Zápasy, které byly v rozumný čas, jsme vždy sledovali ve škole. Celá třída jsme byli u televize. Neměli jsme hodinu a dívali se na zápas,“ zavzpomínal dnes 38letý kapitán Komety Brno.

„Samozřejmě mi utkvěla v paměti spousta momentů, bude to ale spíš tím, že se to často opakuje v televizi. Ze školy si pamatuji hlavně tu radost, kterou jsme z toho měli,“ pousmál se.

Martin Zaťovič navštívil "svou" školu i s Masarykovým pohárem!

Za úspěch vděčíme i Naganu

Zaťovič patří do generace hráčů, kterým naganský úspěch v jistém směru změnil život. Národní hrdost a sebevědomí se díky olympiádě vryly do DNA spoustě úspěšných českých hokejistů.

„Určitě, byl to úspěch pro celé Česko. Kdo to z dětí sledoval, ten chtěl být hokejistou. Ti, co to pak někam dotáhli, za to z velké míry vděčí i Naganu,“ myslí si Zaťovič.

On sám ale prý na sobě ve třinácti nepociťoval náhlý příval touhy živit se hokejem a být slavným reprezentantem. „Já jsem vždycky chtěl hrát za Přerov,“ zasmál se svým typickým způsobem. „Samozřejmě, když jsme to viděli, pomohlo to každému, aby dál pracoval a zůstal u hokeje. Věk mezi třináctým a patnáctým rokem je v tomto zlomový.“

Všichni jdou dopředu, my stojíme, říká Zaťovič k hokejovému ústupu

S Jágrem v jednom týmu? Divné

Jako Jágr nebo Hašek chtěl být po roce 1998 každý malý kluk. Na turnaji ale vůbec poprvé startovaly všechny hvězdy NHL. Zaťovič tak rád zavzpomínal na Gretzkyho, Shanahana, Lindrose, Forsberga, Selänneho nebo Pavla Bureho.

„Jo, jo. Hrála tam všechna esa, která jsme žrali a znali z NHL. Sbírali jsme jejich kartičky. Pak je vyměňovali o sto šest,“ zalovil útočník v paměti.

Od Nagana 1998 uběhlo neskutečných patnáct let a Martin Zaťovič se při své první účasti na mistrovství světa v jednom týmu potkal s tím největším dětským idolem ze školní lavice. Jaromírem Jágrem.

„Je to fakt divné. Ještě když teď navíc proti němu i hraju. To nejde vymyslet,“ kroutí přerovský odchovanec hlavou. „Když se potkáme, normálně se pobavíme. Je to neuvěřitelné, co dokázal a do kolika let hraje. Je to unikát a takových už moc nebude,“ má jasno.

Do NHL to Martin Zaťovič nikdy nedotáhl, zahrál si ale na třech světových šampionátech, nastřílel na nich sedm gólů a jméno si udělal i v KHL v dresu týmu Lada Togliatti. Na kontě má i tři extraligové tituly.

Na kluka s cílem zahrát si za áčko Přerova velmi slušné.

Vzpomínky na zlaté Nagano. Osudné zranění Prospala, Čechmánek nemá medaili