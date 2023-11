Již pod novým trenérem Martinem Janečkem se prostějovští Jestřábi vydali k zápasu na led posledního Frýdku-Místku - tedy celku, odkud byl jejich nový kouč nedávno propuštěn. A bylo to drama. Hanáci se sice prosadili z jediné přesilovky v zápase, pak ale dlouho nemohli přidat druhý uklidňující gól. Nakonec se jim to ale podařilo a vezou si tak domů důležité tři body.

„Bylo to těžké a nervózní utkání z obou stran. Domácí měli výhodu, že před pauzou končili vítězně a měli také na přípravu více času, jelikož my jsme museli hrát ještě dohrávku. My jsme se tím ale snažili nezaobírat a soustředili jsme se jen na sebe," říkal po zápase spokojený prostějovský lodivod.

První třetina se hrála ve slušném tempu a šance na obou dvou stranách přibývaly. Od její druhé poloviny se ale hra lehce zklidnila a vypadalo to, že se oba celky rozejdou bez branek. A to i během prostějovské přesilovky, když Výtisk zabránil už téměř jistému prostějovskému gólu. Pak to ale přišlo. Šest sekund před návratem vyloučeného Sedláka nachytal Švančaru ranou z pravého kruhu Jiří Fronk. Po první siréně tak byli spokojenější Hanáci.

Druhá dvacetiminutovka byla jasně v režii Jestřábů. Ti vyprodukovali obrovskou porci střel a gólman Čvančara se musel pořádně ohánět, aby udržel stávající stav. Ale povedlo se mu to. Čísla na světelné tabuli zůstala nezměněna. A tak to málem dopadlo i po zaznění třetí sirény. Jestřábi se prosadili až minutu před koncem, kdy prázdnou branku trefil Vilém Burian.

„První třetina byla vyrovnaná s šancemi na obou stranách a ve druhé jsme měli jasnou převahu. Ve třetí už jsme pak cítili tu velkou zodpovědnot, z čehož pramenily drobné chybky a některé nebezpečné šance soupeře. I díky Štipčáka jsme to ale ustáli a dostali jsme odměnu ve formě gólu do prázdné," pokračoval Martin Janeček.

Ten si tak připsal vítěznou premiéru proti klubu, ze kterého byl před nedávnem propuštěn a Prostějov se díky třem bodům posunul na páté místo, o bod před zlínské Berany a o dva za Litoměřice. V příštím kole jej čeká domácí střetnutí s nováčkem ze Znojma. „Znovu se budeme snažit soustředit hlavně na sebe a svou vlastní hru, abychom si zvedli sebevědomí a hlavně konečně udělali radost fanouškům," uzavřel Martin Janeček.

HC Frýdek-Místek - LHK Jestřábi Prostějov 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Fronk (Ostřížek), 59. Burian (Hanousek). Rozhodčí: Kostourek, Rapák - Zídek, Polák. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Diváci: 706.

Frýdek-Místek: Švančara – Urbanec, Haman, Kowalczyk, Výtisk, Hrachovský, Homola, Hrůzek – Hotěk, Haas, Svačina – Doktor, Marosz, Ramik – Šuhaj, Sedlák, Veselý – Geidl, Macháček, Martynek. Trenér: Martin Hrnčár.

Prostějov: Štipčák – Hanousek, Krejčí, Pěnčík, Poledna, Forman, Drtil, Kubíček – Veselý, Hašek, Illéš – Burian, Ostřížek, Doležal – Slanina, Fronk, Pitule – Maruna, Venkrbec, Jiránek. Trenér: Martin Janeček.