Skvělé období zažívá teprve 22letý gólman prostějovských Jestřábů Marek Štipčák, který až donedávna kryl na střídačce záda svému zkušenějšímu a extraligou ošlehanému kolegovi Jaroslavu Pavelkovi. Nyní ale naskočil do dvou zápasů v řadě a jak v Jihlavě, tak doma proti Frýdku-Místku dopomohl Hanákům svou jistotou a dobrými zákroky k získání šesti bodů. A aby toho pro tohoto nadějného mladíka nebylo málo, propracoval se s více než 95 % úspěšností svých zákroků až na úplný vrchol žebříčku soutěže.

Oslava prostějovských Jestřábů po výhře nad Frýdkem-Místkem | Video: Deník/David Kubatík

„Určitě z toho mám obrovskou radost. Mnohem více jsem ale spokojený s tím, že se nám daří jako týmu a sbíráme důležité body do tabulky," zářil po zápase štěstím borec, který v něm čelil 27 střelám a připsal si 26 úspěšných zákroků.

Dá se říci, že nejtěžší byla pro něj první třetina. Sympaticky hrající a útočící Slezané se v ní totiž zásluhou velezkušeného Vladimíra Svačiny dostali do vedení a celkově vyslali na jeho branku třináct střel, z nichž dost bylo poměrně nepříjemných. V prostřední části frýdeckých pokusů o tři ubylo a v té poslední se zmohli už pouze na čtyři.

„Začátek byl možná trošku těžší, protože na nás soupeř vlétl a my jsme to neměli úplně pod kontrolou. Pak už jsme ale převzali iniciativu a od druhé třetiny jsme průběh utkání měli plně ve svých rukou. Hrálo se zkrátka čistě podle našich not," popisuje Štipčák.

Ten dostal důvěru trenéra Štrby už podruhé v řadě. Nejdříve se do prostějovského brankoviště postavil v předchozím šestém kole na ledě Jihlavy, kde sice na samotném začátku inkasoval dvakrát během necelých dvou minut, potom už však svými jistými zákroky přispěl k vítězství v poměru 4:2.

„Jihlava byla ještě dravější než Frýdek a hlavně předvedla výborný vstup do utkání. V první třetině nás taktéž hodně potrápila. Jak tam, tak i tady jsme se z toho ale dokázali rychle dostat, zvednout se a dokráčet až k vítězným koncům. Těchto šest bodů si opravdu vážím. Je to super," usmívá se a dodává: „Mám také ohromnou radost z toho, že mi trenér dal šanci a já jej a své spoluhráče svými výkony nezklamal."

FOTO, VIDEO: Jestřábi si na domácím ledě v poklidu poradili s Frýdkem-Místkem

Je to tady výborné

Až dosud, kromě jednoho přípravného zápasu proti Banské Bystrici, kde také předvedl parádní výkon a dopomohl svému celku k výhře 5:2, zůstával Marek Štipčák na střídačce za svým mnohem zkušenějším a extraligou ošlehaným kolegou Jaroslavem Pavelkou. Spolupráci s ním si však jen a jen pochvaluje: „Máme spolu super vztah a navzájem se podporujeme. Ať už je v brance on nebo já, snaží se ten druhý vždy o co největší podporu," říká.

Pro dvaadvacetiletého talentovaného gólmana se také jedná o první dlouhodobější angažmá mimo Havířov, kam se tento rodák z Kyjova přesunul ve svých patnácti letech. Až dosud byl pro něj jediný zápas mimo barvy Azetu v minulé sezoně, kdy si zachytal poslední tři minuty v barvách šumperských Draků na vsetínském Lapači. A dle jeho vlastních slov se mu zatím na Hané líbí po všech stránkách více než dost.

„Je to tady opravdu výborné. Jak díky super partě v kabině, tak i díky podmínkám, které nám poskytuje klub. Musím říct, že ty jsou na Chance ligu skutečně na top úrovni a já nemohu jinak, než s tím být maximálně spokojen. A abych nezapomněl, i fanoušci jsou tady skvělí. Ať už při domácích zápasech, tak i při těch venkovních. Třeba v Přerově nás podporovali opravdu výborně a za to jim patří můj, ale nejen můj, velký dík," uzavřel Marek Štipčák.

Jestřábi startují Chance ligu a doma se představí do poloviny října v 6 zápasech. Foto: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista