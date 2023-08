Vrátil se po sezoně strávené v polském Krakově a hned v prvním přípraváku se gólově prosadil. Ve 30. minutě zvýšil Marek Račuk proti Porubě po asistenci Veselého na 4:2, čímž potom díky soupeřově snížení dosáhl gólu vítězného. Po zápase se rozmluvil nejen o tomto okamžiku, ale i o netradiční letní přípravě či rozdílech mezi soutěžemi.

Marek Račuk (v popředí) po zápase s Porubou | Foto: Deník/David Kubatík

„Za gól jsem opravdu rád. Navíc jsme dali dva jako lajna. Celkový týmový výkon byl super. Samozřejmě tam byly nějaké chyby, ale celkově si myslím, že tento zápas měl kvalitu a musel se lidem líbit," říkal po skončení zápasu 31letý borec a pokračoval: „Poruba byla těžký soupeř a ukázala, že v sezoně bude nejspíš hrát nahoře. Určitě bude jedním z našich největších soupeřů."

Na to, že v podstatě ještě není ani polovina srpna a Jestřábi se postavili teprve ke svému prvnímu domácímu zápasu, se na prostějovský zimák dostavilo i poměrně dost fanoušků, kteří zápasu dodali potřebnou atmosféru.

„Přišlo jich opravdu dost. Nejspíš od nás mají velká očekávání. I pauza už byla poměrně dlouhá. Pro nás je jedině dobře, že takové skvělé fanoušky máme a není v hale ticho," pochvaloval si.

Polská soutěž je dospělejší

Marek Račuk před minulou sezonou opustil jestřábí hnízdo a poprvé ve své kariéře se vydal za hranice České republiky. Konkrétně do polského Krakova, kde s tamní Krakovií obsadil nepopulární čtvrté místo v nejvyšší soutěži a zahrál si také ligu mistrů, kde se mu podařilo vstřelit gól švédskému Färjestadu.

Jaké jsou tedy podle něj rozdíly mezi polskou ekstraligou a českou druhou nejvyšší soutěží? „Rozdíl je hlavně v bruslení. Tady je mnohem intenzivnější. To je dáno ale hlavně tím, že Chance ligu hraje mnohem více mladých hráčů a polská soutěž je oproti tomu taková dospělejší," popisuje.

Individuální příprava mi nevadí

Prostějovští hráči už mají definitivně za sebou takzvanou suchou část letní přípravy, kterou absolvovali pro Českou republiku nezvykle individuálně. Jak ale tento borec, který má za sebou i pár sezon v extralize říká, tato varianta mu nijak nepříjemná není.

„Zažil jsem to už v minulosti tady v Prostějově. Celkově už potřetí. Musím ale říct, že mi to vyhovuje víc. Když má totiž trenér na starost jen tři nebo čtyři kluky a může jim tréninky přizpůsobit, je to jedině plus. A pokud přijde někdo nepřipraven? No tak je to jenom jeho chyba. Já třeba vím, že svou hru stavím zejména na síle, a tak jsem se snažil zapracovat hlavně na ní," konstatoval s dovětkem, že měl samozřejmě po ruce osobního kouče, se kterým mnohé podrobnosti konzultoval.

A jak Marek Račuk vidí šance svého týmu pro následující prvoligovou sezonu? „Nechci rozjíždět žádné spekulace. Prostě půjdeme zápas od zápasu a budeme chtít v každém z nich vyhrát. Na konci uvidíme, kolik tam bude punktů a půjde se do play-off. Tam to všechno teprve pořádně začne," uzavřel.