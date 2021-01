Dohrávka odloženého utkání svěřencům trenéra Jiřího Šejby vůbec nevyšla. Hosté z Poruby byli celý zápas lepším celkem a po třech prohrách si tak připsali tři body.

Hanáci stihli pouze korigovat skóre brankou Žálčíka pár vteřin před koncem základní hrací doby a padli 1:3.

Jestřábům ve středu vůbec nevycházely početní převahy.

„V přesilových hrách jsme nic neměli. Nevím, čím to bylo. Musíme se na to znovu podívat, a hlavně reagovat na to, jak soupeř proti nám hraje. Když se něco řekne, tak se to musí dělat. Bohužel někteří hráči to neakceptovali a ty informace nevstřebali,“ řekl naštvaně Šejba.

Prostějovské hokejisty nyní čeká pár dní volna. Na zimním stadionu se setkají opět 3. ledna a již o tři dny později je čeká další utkání, a to s první Jihlavou.

„Kluci mají teď volno. Nečeká nás nic jednoduchého z kraje nového roku, je tam spoustu zápasů za sebou. To by mohlo pomoct, jelikož budeme více v zatížení. Potřebovali bychom ale více čtvrtou lajnu. Sice tam párkrát byli, nic nezkazili, ale byl tam rozdíl v hokejovosti,“ vysvětloval prostějovský lodivod.

PRVNÍ ČÁST SEZONY? KLUCI SE ZVEDALI

Jestřábi, kteří se v tabulce momentálně drží na desáté pozici, mají za sebou první část sezony. Jak ji prostějovský trenér zhodnotil?

„Ze začátku tam bylo pár dobrých zápasů. Špatný byl z naší strany asi zápas s Ústím a se Šumperkem. Jinak po té pauze jsme hráli dobře, bodovali jsme. Ono se dá hrát s každým. Musí se k tomu ale přistoupit jak k válce, je potřeba tam nechat všechno. Když se poté prohraje, nedá se nic dělat,“ ví Šejba.

Co se týče cíle a plánů do druhé části sezony, i zde má osmapadesátiletý kouč jasno.

„Špatné zápasy musíme rozebrat a vzít si z toho ponaučení. Na můj vkus máme málo střel, málo osobních soubojů. Máme volné obránce na střelu ale vůbec je nevyužíváme. Budeme asi muset přistoupit k razantnějším opatřením, abychom hráče donutili ty věci dělat,“ řekl.

NÁVRAT MICHALA GAGA SE BLÍŽÍ

Hanáci od prvního utkání sezony s Jihlavou postrádají rodáka ze Zlína Michala Gaga, který si zranil rameno. Gagova doba návratu na led se však krátí.

Trenér Šejba prozradil, že třiadvacetiletý forvard již s týmem trénuje, nicméně do dalšího zápasu proti stejnému soupeři ještě zřejmě nezasáhne.

„Uvidíme. Na zápas s Jihlavou pravděpodobně asi ještě nebude. Má tam ještě rezervy ve střelbě, takže to musí překonat. Přeci jen to rameno je takové složitější,“ vysvětlil trenér Jestřábů.

JIŘÍ HORÁK