Dva týdny poté, co prostějovským Jestřábům skončila úspěšná sezona po šestém semifinálovém zápase proti Vsetínu, se k aktuální situaci v klubu vyjádřil i jeho majitel Jaroslav Luňák. Naznačil, že by se měl klub tentokrát vydat trochu jinou cestou než v minulosti, kdy si prošel poměrně velkými obměnami.

Prostějovští hokejisté děkují svým fanouškům po posledním zápase semifinále proti Vsetínu | Foto: Deník/David Kubatík

„Nemohu jinak než říct, že to byl opět super úspěšný ročník. Vždyť jen zápasy play-off navštívilo více než patnáct tisíc diváků a toho si velmi vážím. Bohužel jsme opět dojeli na úzký kádr a zranění, ale z pohledu sportovní výkonnosti to byl můj neobdiskutovatelný vrchol v Prostějově. Zvláště pak děkuji našim skalním fans za skvělá chorea v play-off a perfektní povzbuzování na stadionech soupeřů," libuje si po druhé úspěšné sezoně v řadě a zároveň desáté v pozici majitele klubu Jaroslav Luňák.

Poslední zhasne? Nikoli!

Po té minulé, ve které se Jestřábi poprvé od sezony 2002/2003 a celkově podruhé v novodobé historii klubu dostali do semifinále druhé nejvyšší soutěže, přišel poměrně nezvyklý a hlavně neočekávaný scénář.

Úspěšný tým totiž opustilo hned devatenáct hráčů a osmnáct nových přišlo. Dalo by se tedy říct, že v prostějovské kabině nezůstal kámen na kameni. Za tímto krokem si ale prostějovský šéf stojí dodnes.

„Někteří nepřejícnící tenkrát psali, že ‚poslední zhasne'. Dnes ale mohou vidět, že to bylo správné rozhodnutí. Nechal jsem si jen hráče, kteří v mých očích mohli být pro klub přínosem v play-off a k tomu potřebujete mít výborné bruslení, bojovnost a schopnost totálního nasazení. To ale neznamená, že ti, kteří zde nezůstali odvedli špatnou práci, ale já to prostě viděl takto," vysvětluje.

Jak ale sám dodává, letos už důvody k takto rozsáhlé stěhovací akci nejsou a Hanáci by se tentokrát měli vydat spíše cestou větší stabilizace. „Mé nároky splnilo výrazně více hráčů, a tak tým zůstane ve velké míře pohromadě. Jednotlivá jména začneme již od příštího týdne postupně zveřejňovat. Včetně zajímavých nových jmen, ale těch, kteří u nás už pokračovat nebudou," snaží se navnadit fanoušky, ale zároveň stále ještě zachovat kousek tajemství.

Dračí výpomoc

Na závěr pak prostějovský majitel naznačil, že případné změny se nebudou týkat pouze hráčského kádru, ale i složení realizačního týmu, který nyní tvoří zkušený kouč Aleš Totter s asistentem, bývalým hráčem a nyní také televizním expertem Petrem Hubáčkem, trenérem gólmanů Martinem Vojtkem a kondičním koučem Martinem Finkesem.

„V této obasti ještě budou nějaká jednání. Mohu už ale oznámit, že jedním z asistentů se stane Lukáš Majer, od kterého čekám totální nasazení a pevně věřím, že bude takovým správným posledním kamínkem," řekl a zároveň nenaznačil, zda v minulé sezoně ještě hlavní kouč Šumperku prostějovský realizační tým pouze rozšíří, či v něm někoho nahradí.