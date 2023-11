Psala se 39. minuta zápasu devatenáctého kola hokejové Chance ligy mezi prostějovskými Jestřáby a jihlavskou Duklou a stav byl stále 0:0. Nervozita na zimáku by se v té době dala krájet. Nakonec se ale protrhla a změnila se ve výbuch radosti a pozitivních emocí. O to se postaral svým prvním gólem jak v zápase, tak i v sezoně, 29letý obránce Lukáš Forman, který po krásné nahrávce Petra Haška zamířil mezi roztažené betony gólmana Berana.

Prostějovští Jestřábi oslavili vítězství nad Jihlavou společně s přítomnými dětmi | Video: Deník/David Kubatík

„Gól je super, ale o něj až tak nejde. Navíc tak polovina z něj patří Hašanovi. Nějak jsem se na to ani nesoustředil, mým hlavním úkolem je defenziva. Nejdůležitější je výhra, kterou už jsme opravdu potřebovali jako sůl. To ale neznamená, že by mě snad v kabině nečekala nějaká pokutka," smál se šťastný střelec.

„V minulých zápasech jsme se opravdu velice snažili, ale nešlo to. Někdo v kabině před tímto zápasem i něco vypisoval. Už si to ale přesně nepamatuji. Těch hráčů totiž bylo více," dodal ještě s lehkým smíchem v hlase.

Nutno ale dodat, že prostějovští hokejisté měli skutečně namále. Necelé dvě minuty před koncem totiž snížil na rozdíl jediné branky Tomáš Havránek a malou chvíli vyrovnání skutečně viselo ve vzduchu. Nakonec je vysvobodil až gól do prázdné branky z hole Zdeňka Doležala. „Bylo to dost vyhrocené, ale nijak zvlášť jsem to neprožíval. Takové konce zápasů občas bývají. Musíme je ale zvládat. Třeba tak, jako dneska," popsal.

Třikrát je hodně

Zápas ale kromě mnoha klasických infarktových momentů přinesl i jednu opravdovou kuriozitu. Během druhé a třetí třetiny byli totiž hokejisté z Hané vyloučeni hned třikrát za špatné střídání, což zejména kouč Štrba vydýchával dost těžko. „Nevím, čím to mohlo být. Možná špatnou komunikací. Je ale pravda, že třikrát je fakt hodně a rozhodně by se to už nemělo nikdy opakovat," lomil rukama tento 29letý řízný bek.

FOTO: Konečně to vyšlo! Jestřábi i přes kuriózní moment přetlačili doma Jihlavu

Je teprve listopad…

Nakonec ale přišla poslední vteřina zápasu, konečná siréna a prostějovský zimní stadion ovládla radost ne nepodobná minimálně postupu v play-off. Díky těmto třem bodům se navíc i zlepšilo jestřábí postavení v tabulce. Celkově jich totiž mají už 30 a pokud uspějí v zítřejší dohrávce prvního kola s béčkem Pardubic, posunou se před reprezentační přestávkou znovu na čtvrté místo. Tedy na jednu z příček, na které by fanoušci své miláčky chtěli vídat častěji.

„Já to tak úplně neberu. Přece jen je zatím jenom listopad a do konce sezony je ještě dost času. Samozřejmě ale, čím výš hrajeme, tím je to lepší, to je bez debat. Budeme muset takhle vyhrávat co nejčastěji," říká na úplný závěr Lukáš Forman.

Dohrávaný zápas s rezervou pardubického Dynama začne v pondělí 6. listopadu od 18 hodin, oproti původním předpokladům se budou hrát všechny tři třetiny a vstup na stadion budou mít všichni fandové zdarma. Domácí zápasy LHK Jestřábi Prostějov v říjnu a listopadu 2023.Zdroj: Deník/VLP Externista