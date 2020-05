Právě v roce 1998 si coby opora útočných řad Třince vysloužil pozvánku do konečné nominace na mistrovství světa ve Švýcarsku. Jednalo se o Lubinovu poslední větší akci v národním dresu. Do reprezentace se sice vrátil v ročníku 2003/2004, ale pouze již na dva zápasy.

Své jediné mistrovství světa v dresu samostatného Česka jste odehrál už coby třicátník. Jak na něj vzpomínáte?

Vybaví se mi samozřejmě bronzová medaile, které jsem v té době poměrně sbíral. Hlavně si ale vzpomenu na povedenou sezonu v Třinci, která mi vynesla po delší odmlce návrat do reprezentačního dresu. Byl to parádní zážitek, i když je to poměrně dávno a ty vzpomínky již nejsou tak čerstvé.

Jakou jste měl roli v týmu?

Moje role v reprezentaci byla vždycky stejná. Hrál jsem bránící levé křídlo. V té době se to tak hrálo a na systému se toho moc neměnilo.

Cítil jste tehdy velkou zodpovědnost, jako jeden z těch zkušených hokejistů v sestavě?

Myslím si, že zkušených hráčů tam bylo opravdu hodně. Nebyl jsem na to sám, každý měl danou svoji roli a podle toho se to odvíjelo, tudíž nějakou extra velkou zodpovědnost jsem necítil. Člověk ale hraje za svoji zemi, takže už to je pro něj zodpovědnost.

V čem bylo to kouzlo týmu kolem Patery, Procházky, Reichla, Dopity?

Já bych spíše vypíchl osobnost Ivana Hlinky. Ten, kdo měl to štěstí pod ním hrát, by se mnou určitě souhlasil. Byl to skvělý trenér a také člověk. Zkrátka muž na svém místě.

Takže jeho smrt vás asi hodně zasáhla?

To asi každého, kdo se zajímá o hokej. A troufnu si tvrdit, že i lidi, kteří do hokeje moc zapálení nebyli.

Na tomto mistrovství světa jste hrál společně s Jiřím Vykoukalem, kterého jste před časem vystřídal v roli trenéra LHK Jestřábi Prostějov a on je teď v roli sportovního manažera. Měli jste čas na tuto dobu zavzpomínat?

Momentálně máme dostatek všedních starostí a na vzpomínkové večery ještě nebyl čas. Samozřejmě někdy to probleskne hlavou, ale je to už fakt dávno, takže je těžké si něco pořádně vybavit.

Autor: Jiří Horák