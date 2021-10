„Kromě nich se ale na dresu objevují také jména fanoušků, kteří se opakovaně zapojili do projektu Kápni božskou červenou, jenž podporuje darování krevních složek. Ten navíc ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc bude pokračovat i v aktuální extraligové sezoně,“ uvedl marketingový manažer HC Olomouc Šimon Vejtasa.

Centr druhé formace by na skvělé výkony z minulé sezony rád navázal, zajímavý bude také souboj elitních středních útočníků obou týmů Davida Krejčího a Petra Vrány – obou rodáků ze Šternberka.

Po týdenní pauze naskočí hokejisté Olomouce zpátky do extraligového kolotoče. Páteční večer v Plecharéně bude patřit atraktivnímu souboji s mistrovským Třincem, ale také představení třetí sady kohoutích dresů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.