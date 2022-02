Ptali jsme se i trenéra samotného, předmětem našeho povídání ale byla hlavně aktuální situace kolem obrovsky rozsáhlé marodky Kohoutů umocněné odletem Krejčího s Konrádem na olympijské hry.

„Mám platnou smlouvu v Olomouci. Ze všech sil teď bojujeme, abychom udělali play-off,“ řekl Zdeněk Moták.

Posily? Jen z první ligy

A jak už bylo zmíněno, boj to bude extrémně náročný. Ještě den před koncem přestupového období kouč Mory na tiskové konferenci po utkání se Spartou avizoval, že Hanáci budou chtít vzhledem k situaci získat „last minute“ posilu. Nepovedlo se.

„Ten trh je poměrně dost omezený, takže se nám nikoho přivést nepodařilo. Musíme si poradit s tím, co je,“ stručně vysvětlil Erik Fürst.

„Jednání jsou složitější. Moc kvalitních hokejistů, kteří by nás posílili, na trhu není. Vždy je několik možností, jestli vám to vyjde, nebo ne,“ doplnil generálního manažera Zdeněk Moták.

Provizorním řešením tak bylo dopsání pěti prvoligových hráčů na olomouckou soupisku. Konkrétně se jedná o jihlavské trio Josef Skořepa, Filip Seman, Vítězslav Brož, které doplňuje havířovský tahoun Jakub Doktor a bývalý hráč Mory Rok Macuh, působící v Šumperku. Ve všech případech jde o útočníky.

„Mají ale rozehranou vlastní soutěž. Ten problém je teď opravdu velký. Ale v této prekérní situaci s kluky z Chance ligy počítáme. Vždy záleží na domluvě s danými kluby. Jsme rádi, že nám vycházejí vstříc. Je to pro nás velká pomoc,“ vzkázal na dálku Zdeněk Moták.

Pravdou je, že Šumperk bojuje o play-off a Jihlava má své místo v elitní čtyřce soutěže. Během vyřazovacích bojů těžko bude své hráče Olomouci chtít půjčovat.

Reálná se zdá být výpomoc Jakuba Doktora. Havířov totiž s jistotou druhou nejvyšší soutěž opustí. Doktor si přes nezdary týmu naordinoval v 35 utkáních 34 kanadských bodů (14+20), jednou naskočil i ve Zlíně.

Zástup zraněných útočníků se ale bude nahrazovat těžko. Pomáhat musí i borci z juniorky. „Marodka je obrovská. Bavíme se o minimálně sedmi útočnících. To je velký problém. Jsou to hráči, kteří by se vešli mezi dvanáct základních útočníků. Lepíme to, jak se dá,“ přitakal olomoucký kouč.

Ten před sezonou mluvil právě o důležitosti toho, aby Hanáci byli co nejméně zranění. V kompletní síle jsou totiž konkurenceschopní, což dokazovali třeba na začátku tohoto ročníku. Proč najednou tolik absencí?

„Stává se nám to, ale tohle už je extrémní. Samozřejmě po tom pátráme a debatujeme s naším fyzioterapeutem. Jsou to ale často zranění, která nemají s přípravou nic společného,“ myslí si Moták.

Káňa je v pořádku. Co Strapáč?

Ofenzivní trio Kuscera, Tomeček, Strapáč je ze hry dost možná do konce sezony. „Lukáš Kucsera si udělal rameno, Vojta Tomeček je po operaci slepého střeva. U Petra Strapáče doufáme, že by se ještě mohl dát dohromady. Jeho indispozice je nová, věříme, že vyhlídky budou příznivější než dokonce sezony. Rozhodne o tom on a lékař,“ upřesnil trenér.

A pozitivní zpráva v záplavě černých vyhlídek? „Hráči, kteří jsou jen lehce uzdravení, jdou znovu do boje,“ prozradil Moták.

To je případ Jana Káni, který se zotavuje po ošklivém nárazu na mantinel v Plzni. „Měl by být v pořádku. Trénuje. Ještě doléčuje pohmožděniny. Já doufám, že v pátek nastoupí,“ uvedl Moták před pátečním soubojem s Českými Budějovicemi.

Pozitivní Krejčí

Teprve podruhé v sezoně se v něm Mora bude muset obejít bez Davida Krejčího. Hokejovou veřejnost však aktuálně více zajímá to, jestli se bez něj nebude muset obejít také národní tým v Pekingu.

„Ještě po odehraném zápase v Plzni měl negativní PCR test. Přiletí do Pekingu a je pozitivní. Je to smůla. Doufám, že tam došlo jen k omylu. Nebo mají testy citlivější a ukázaly jen nějaké zvýšené hodnoty. Přeji mu, ať se co nejdříve dostane do formy, aby byl pro první zápas v sestavě,“ uvedl lodivod Mory.

Reprezentační trenér Filip Pešán připomněl fakt, že extraligové kluby (s výjimkou Třince) nevyhověly jeho žádosti o dřívějším uvolnění hráčů pro Hry.

„Byla to domluva všech extraligových týmů, odbočil z ní jen Třinec. Jde o nepostradatelné hráče, takže my jsme byli rádi, že taková domluva vznikla a mohli hrát,“ uzavřel Zdeněk Moták.

První hokejová nepříjemnost v Pekingu. Krejčí měl pozitivní test

Marodka HC Olomouc po utkání v Plzni: Tomáš Černý, Jan Bambula, Silvestr Kusko, Lukáš Klimek, Lukáš Kucsera, Petr Strapáč, Vojtěch Tomeček, Jan Káňa (?)

Na OH: David Krejčí, Branislav Konrád