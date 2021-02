„Chceme se dostat do play-off v co nejlepší pozici a to, že mně se daří, je jen takové plus,“ ví prostějovský útočník.

V utkání se Sokolovem museli Jestřábi dvakrát dotahovat. Právě Mrázek se postaral o první branku svého týmu, i když mu k tomu pomohlo i trochu štěstí.

„Byli jsme v situaci dva na jednoho. Já jsem chtěl přihrávat do prázdné branky, ale jeden ze Sokolovských si puk srazil za brankovou čáru,“ popisuje.

V první třetině padly celkem čtyři branky a skóre se přetahovalo až do konce utkání.

„Byl to vyrovnaný zápas. Sokolov dobře bruslil. Čekali jsme to. Snažili jsme se jim v tom vyrovnat, abychom měli také nějaké šance. Jsme hlavně rádi za tři body,“ pronesl spokojeně Mrázek.

HATTRICK BYL BLÍZKO

Hanáci se poprvé dostali do vedení až v polovině druhé části, když dokázali využít početní výhodu. Svou druhou v utkání si připsal právě Petr Mrázek.

„Prostě jsem dostal nabito, vystřelil a naštěstí to vyšlo,“ popsal.

Prostějovský forvard poté mohl poslat svůj tým do dvoubrankového vedení, protože se řítil sám na sokolovského brankáře a už to vypadalo, že jej překonal a připíše si svůj druhý lednový hattrick. Hostující brankář ale nájezd zvládl. Proto to byli hosté, kteří ještě do konce druhé dvacetiminutovky dokázali vyrovnat.

„Dělám to často takto do bekhendu. Sice jsem gól nedal, ale vyhrálo se, tak se nic neděje,“ nesmutnil Mrázek.

Třetí třetina byla spíše taktickou bitvou a čekalo se, který tým dá jako první branku. Byli to nakonec svěřenci trenéra Šejby, kteří se po chytrém signálu po buly v útočném pásmu dostali zásluhou Žálčíka do vedení a překlopili tak zápas na svou stranu.

PRVNÍ LAJNA JE ZPĚT

Od zápasu s Frýdkem-Místkem můžeme první formaci Hanáků sledovat v kompletním složení. Po zranění ramene se totiž vrátil k dvojici Bartoš - Mrázek Michal Gago. V tomto složení odehráli loni ještě znojemští forvardi naposledy první zápas sezony s Jihlavou, kde se právě Gago zranil.

„Hlavně jsem rád za něj, že si to vyléčil. Předtím nám to fungovalo. Snad na to navážeme a bude to fungovat i nadále,“ doufá Mrázek.

DERBY SE ŠUMPERKEM

V dalším zápase čeká Hanáky ve středu předposlední tým Chance ligy Šumperk, s kterým v prvním měření sil na domácím ledě překvapivě prohráli 3:4. Po třech výhrách budou chtít Jestřábi určitě navázat na předešlé výkony a poučit se z první utkání.

„Dáme si den volno. Poté něco potrénujeme a připravíme se na to jak na každý jiný zápas. Budeme chtít určitě vyhrát a připsat si další výhru,“ dodal Mrázek na závěr.

JIŘÍ HORÁK