Kdy s týmem vyrazí na led? Jak jednal s expertem České televize Petrem Hubáčkem? A s čím vlastně přichází? „Chci hrát aktivně a také se prezentovat útočnou hrou. Budeme chtít soupeře přestřílet,“ říká nový lodivod Jestřábů exkluzivně pro Deník.

Po třech letech opět povedete mužstvo jako hlavní kouč. Je to pro vás výzva?

Určitě ano. Byl jsem tři roky po sobě asistentem v Budějovicích a nějaké možnosti byly, tak jsem se rozhodl, že než být asistentem v extralize, tak si opět zkusím roli hlavního kouče. Člověk může daleko více tým ovlivnit. Přicházím s určitou filozofií a chtěl bych využít zkušenosti, které jsem nasbíral. Máme nějakou vizi, jak to chceme dělat. Povedlo se nám postavit silný realizační tým i solidní hráčský kádr, takže tohle určitě rozhodlo. Svou roli hrála i vize pana Luňáka, který ke mně byl upřímný a chce hrát aktivní, útočný hokej. Má za sebou osmiletou zkušenost a ne vše se povedlo, takže naše rozhovory to nasměrovaly k tomu, že tu budu působit.

Co vás přimělo právě k příchodu do Prostějova?

Majitel by chtěl hrát hokej, ke kterému má blízko. Já jsem trenér, který by chtěl hrát ten systém hry, který by si právě pan Luňák představoval. Spadal jsem do skupiny trenérů, které měl vytipované. Když máte s majitelem jak na hráče, tak třeba na styl hry stejný názor, je to jen a jen dobře. Je to jedna z věcí, která je pro trenéra důležitá. Všichni musí být na jedné lodi. Zde cítím důvěru a je to pro mě určitý kompliment. Navíc jsem dostal volnou ruku ve výběru hráčů i v trochu širším realizačním týmu. Věřím, že všichni budou spokojeni.

Už jste prozradil, že přicházíte s určitou filozofií. Co konkrétně tedy můžeme v sezoně očekávat?

Chceme, abychom měli komunikativní, sebevědomý tým, který bude dobře organizovaný ve všech třech pásmech. Chceme hrát aktivně a také se prezentovat útočnou hrou. Tým byl postaven tak, aby to tomu odpovídalo. Budeme chtít soupeře přestřílet. Samozřejmě jsou zápasy, kdy se hraje z obrany, ale spíše se budeme chtít prosadit v koncovce. Srovnaná defenziva je ovšem také důležitá. Abych to shrnul, naše filozofie je aktivní a útočná. Proto nás čeká deset přípravných zápasů.

Nepřemýšlel jste před přijmutím nabídky z Prostějova nad tím, že příští rok může z Chance ligy sestoupit až pět mužstev?

Přemýšlel a musím říct, že to je pro mě výzva. Nechtěl jsem se schovat na pozici asistenta v extralize, kde je ta zodpovědnost na někom jiném, nebo být v týmu, kterému nehrozí sestup. Všechny týmy bojují o hráče, přeplácí je. Každý tým posílil a bude mít kvalitnější kádr, než tomu bylo minulou sezonu. Soutěž bude mít opravdu náboj a bude tam určitě více vyrovnaných zápasů a také hodně emocí, hlavně když začnou opět chodit diváci. Svým způsobem je to lákavé. Může to potkat každého. Nechytí se začátek, začne panovat nervozita a už je člověk v tom. Pro všechny týmy to bude složité.

Co na to, že může Chance ligu opustit až pět mužstev, říkáte? Je to krok dopředu?

Je to důležité a krok dopředu to určitě je. I když nebude tak pohodová sezona, jak tomu bylo loni, díky tomu, že se nesestupovalo. Alespoň se to ale pročistí a my musíme být pokorní. Je proto za potřebí pracovat od prvního dne, co se potkáme na ledě.

Poslední sezonu Prostějov vypadl v předkole, rok předtím vůbec nepostoupil do play-off. Nejdále se Jestřábi dostali do čtvrtfinále. Vnímáte to a chtěl byste tuto sérii prolomit?

Nechci mluvit za majitele, ale má nějakou dlouhodobější vizi. Toho jsem si cenil. Byl ke mně upřímný, když jsme byli na jednání. Postupným krokem je určitě semifinále a je to hranice, kterou bychom chtěli překonat. Interní cíl pro sezonu v kabině zazněl a jsme s ním všichni souznění. Pan Luňák nechtěl žádná prohlášení, protože se to v minulosti minulo účinkem. Cíl je každopádně hodně ambiciózní. Soutěž ale bude hrozně těžká.

Tým se skládá de facto od celý od znovu. Co na něj říkáte?

Konzultovali jsme to se všemi. Poslední slovo bylo víceméně na mě. Samozřejmě finance řešil majitel. Pár hráčů již bylo předjednáno, než jsem přišel. Pár hráčů řešil Lukáš Luňák, jelikož k nim má blízko, protože s některými hrál. Když vše zapadlo do finanční spirály, konečné rozhodnutí bylo na mě. Já jsem s hráči mluvil. Kádr je postavený. Žádného hráče mi nikdo neshodil a panovala tam shoda. Byla to pro mě určitá výhoda.

Co Petr Hubáček? Jak vás napadlo jej povolat do role trenéra hráčských dovedností?

Věděli jsme o sobě, ale nijak v kontaktu jsme nebyli. Náš společný známý nás zkontaktoval. Já jsem Petra znal, vím, jaký to byl hráč. Prošel si Finskem, má dobré názory a viděl jsem, jak vnímá hokej, když komentuje pro ČT Sport. To se mi líbilo. Dali jsme si schůzku, prozradil jsem mu, o co jde a že bych ho chtěl mít v realizačním týmu. Petr si samozřejmě nechal pár dnů na rozmyšlenou, protože je velmi vytížený. Měl i nabídky z extraligy na pozici asistenta, ale díky tomu, že má spoustu aktivit a potřebuje něco v okolí Brna, mu do toho Prostějov zapadal. Díky rozhovorům a tomu, co se nám líbí a nelíbí, jsme se shodli. Má sice ještě nějaké aktivity, takže se připojí až od 15. srpna.

Jaká by měla být jeho role?

Chtěl bych, aby byl na domácí zápasy na střídačce. Jeho parketou pak bude individuální práce s hráči, které by měl posouvat výkonnostně nahoru. Normálně se bude podílet i na tréninkovém procesu. Je to určitě velký přínos a jeho hlas v realizačním týmu bude hodně znát.

Nové hráčské posily se zatím oznamují postupně. Je ještě někdo, na kom se pracuje, nebo je tým již kompletní?

Tým je kompletní. Pod smlouvou je šestnáct útočníků a osm obránců a dva brankáři. Do kempu půjdou poté další dva gólmani, čtyři obránci a dva útočníci. Jeden z těch dvou gólmanů je navíc třetí brankář v extralize, takže ten by tu měl nastupovat i přes rok. Měli bychom tedy mít šest kompletních pětek. To ovšem platí pouze pro prvních deset dní od 20. července. Koncem měsíce chceme kádr zúžit. Kolik to ale bude lidí, se teprve uvidí. Může se také stát, že i ti, co mají smlouvy, nakonec hrát nebudou. Když nepřijdou dobře připraveni nebo nebudou pracovat tak, jak by měli, tak se s nimi rozloučíme.

Jak zatím probíhá letní příprava?

Kluci každou neděli posílají plány našemu kondičnímu trenérovi. Připravují se tedy individuálně. Kromě asi čtyř, pěti z nich má většina svoje kondiční trenéry.

Kdy se sejdete na ledě?

Sešli jsme se poprvé 3. května, 9. června jsme měli schůzku ohledně toho, jak bude probíhat kemp a první tři týdny na ledě. Šli jsme se poté projít, všichni se viděli a seznámili. Bylo to fajn. Od 14. července začíná laboratorní testování, poté kluky čeká u nás pohovor a 19. července je od pěti hodin volný led, den poté začíná kemp a boj o místa.

Mnoho týmů již začalo přípravu i na ledě. Proč jste se k nim nepřidali?

Pro Prostějov byly termíny ledu již dané. Chtěl jsem to posunout trochu dopředu, ale stadion je města, tak jsme nakonec rádi, že už toho 19. července bude led. Spousta kluků od nás ale jednou, dvakrát týdně na led chodí. Z tohoto důvodu, že se tam kluci dostanou, jsme to nechali na nich. Sezona začíná až 9. září, takže času tam bude ještě dost. Kluci aspoň budou mít chuť do hokeje.