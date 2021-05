Prostějovští hokejisté již znají jméno nového trenéra, který nahradil odcházejícího Šejbu. Aleš Totter před sebou nemá jednoduchý úkol.

Aleš Totter | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hanáci se minulý rok nedostali přes Porubu do čtvrtfinále a ročník předtím dokonce do play-off vůbec nepostoupili. Totter je navíc již devátým hlavním koučem Jestřábů, který stane na jejich střídačce po postupu do první ligy v roce 2014.