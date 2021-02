A důvod? Ten je celkem jasný. „Máme v rodině Tomáše Noska, který hraje za Vegas. Můj starší syn má jeho sestru za manželku, takže ho sledujeme,“ vysvětlil osmapadesátiletý trenér.

Nicméně i jiné kluby jsou v hledáčku mistra světa z Prahy z roku 1985.

„Třeba Boston, tam je David Pastrňák nebo Washington, tam je taky spousta dobrých kluků. Potom Colorado nebo Edmonton, to jsou kluby, kde mají neskutečné hráče, jako jsou Connor McDavid nebo Leon Draisaitl.

Právě s německou superstar má i osobní zkušenost.

„Leona znám, hrál jsem s jeho tátou Peterem Draisaitlem čtyři roky v Německu. Tomu klukovi bylo v té době asi 8 nebo 10 let. Byl to klučina, který měl pořád hokejku v ruce a vidíte, kam až to dotáhl,“ popisuje Šejba.

Jestřábi? Cílem je play-off

Rodák z Pardubic má ale nyní své povinnosti v Prostějově, kde si jeho tým vede poměrně slušně. S hrou svých Jestřábů je víceméně spokojený a cítí, že před nejdůležitější části sezony si vše začíná sedat.

„Musíme pokračovat v tom, co máme nastaveno. Vesměs všechny utkání proti silnějším soupeřům jsme odehráli dobře. Výjimka je Poruba, která nás přejela a zápasy z kraje sezony s Ústím a Šumperkem. Reputace a výkon týmu jdou postupně nahoru, což se ukazuje v posledních výsledcích, které máme. Hlavně že kluci pochopili, co po nich chci a už je to na tom ledě i vidět,“ řekl spokojeně.

Cílem je postup do vyřazovací části soutěže. Hanáci ztrácí na první čtverku jen čtyři body, takže v sázce je i přímý postup do čtvrtfinále. Týmy na pátém až dvanáctém místě se totiž o místa v první osmičce budou muset teprve porvat.

„Může se stát cokoliv. Je dobře, že máme teď šňůru výher a že jsme se trochu odtrhli. Potom už je to v play-off jedno. Někdy je výhoda, když začínáte doma, jindy to svazuje ruce. Je to ale daleko. Nyní se soustředíme na pauzu, co máme, a poté uvidíme, jak to bude dál,“ popsal Šejba.

Spor o český hokej

Šejba taktéž sledoval nedávnou diskuzi na ČT Sport, která měla název Spor o český hokej. Jako mistr světa a dlouholetý trenér má k tématu také jistě co říci. A s některými věcmi souhlasí, na jiné má odlišný názor.

„První co, tak se určitě musí snížit počty týmů. Co se mě týče, tak bych snížil i počty cizinců. To je další věc, nechal bych jenom tři na tým. Navíc bych nutil hrát aktivní hokej, žádný pasivní jeden na čtyři. Posílal bych toho čtvrtého hráče do útoku,“ nastínil Jiří Šejba.

Změna herního stylu ale má začít přímo v jednotlivých klubech. „Toto musí přijít třeba od sportovních ředitelů, kteří mají na starost výchovu hráčů v jednotlivých klubech. Musí se udělat sjednocená koncepce a je potřeba na tom pracovat. Potom totiž vidíte, že ten mezinárodní hokej hrozně utíká,“ vysvětlil prostějovský trenér na webových stránkách Jestřábů.