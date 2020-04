Týmově neúspěšný ročník si mohl protáhnout štací v nejvyšší soutěži, koronavirus mu ale vystavil stopku. V nadcházející sezoně chce být 29letý kanonýr ještě lepší, proto si zkrátil pauzu a už dře. „Karanténa mi zkazila dovolenou, takže jsem začal dřív,“ říká pro Deník.

Už jedete naplno?

Už jsem v plné zátěži, od minulého týdne trénuju s kondičním trenérem dvakrát denně. Během karantény jsem se snažil často běhat, nebo jsem jezdil na kole. Dá se říct, že jsem si po sezoně nedal příliš velkou pauzu.

Takže hodit nohy na stůl, to není nic pro vás.

Ale jo, dal jsem si dva týdny volno, kdy jsem nedělal vůbec nic. Chtěl jsem zapomenout na minulou sezonu, proto jsem chtěl odjet na dovolenou. Bohužel se to ale nepodařilo, a tak jsem začal s tréninkem dřív. Snad to bude k něčemu dobré.

Zklamání po minulé sezoně bylo velké?

Bylo. V Prostějově jsem už nějaký čas… když jsme se nedostali do té první osmičky, mysleli jsme si, že zamakáme a dostaneme se do předkola, kde někoho potrápíme. I když už v závěru to bylo vlastně úplně jedno, i teď po sezoně z toho nemám úplně dobrý pocit. Snažím se na to zapomenout a makat, aby ta další sezona byla lepší.

O tom, že budete v Prostějově pokračovat, máte jasno už docela dlouho, že?

Měl jsem ve smlouvě opci, kterou na mě mohl Prostějov do 31. března uplatnit, čímž si mě mohli na další rok pojistit. A uplatnili mi ji už v lednu. Pak už se vlastně dál nic neřešilo, hledání dalšího angažmá mi odpadlo.

Přitom by o vás mohl být zájem, dvě sezony v Prostějově se vám osobně povedly.

Na konci sezony jsem měl jít dělat nějakého třináctého útočníka na Spartu. S Prostějovem jsem byl domluvený, že až bude případně jasné, že nebudeme v předkole, tak mě do Prahy pustí. Ve Spartě bych trénoval, případně za ni i hrál. Kvůli koronaviru se to ale všechno smazalo a nic se neřešilo. Dvě sezony se mi povedly, ale pro mě teď asi nemá úplně význam chodit do lepšího týmu v první lize. Je to pořád první liga, musel by to být nějaký extraligový tým, aby to pro mě mělo nějaký větší smysl. Takže asi tak.

Máte informace o tom, jak bude vypadat kádr Jestřábů v novém ročníku?

Teď jsme všichni mimo, já nebydlím v Prostějově, takže se s Jirkou (Vykoukalem, pozn. red.) ani nepotkávám. Zatím jsem si volal jenom s trenérem Lubinou, který by měl podle mých informací pokračovat. Samozřejmě vím o některých hráčích, kteří tu budou hrát, ale zatím vám je říct nemůžu. Myslím ale, že se to daří skládat dobře. Kvůli té krizi teď bude na trhu hodně hráčů, takže bude z čeho vybírat. Teď už je jen na Jirkovi a na trenérovi, aby vybrali hráče, kteří za Prostějov budou makat a odevzdají na ledě všechno.

Osa týmu se každopádně promění. Divíšek, Nouza, Račuk, ti všichni jsou pryč.

Tým určitě bude jiný. Ti tři hráči, které jste vyjmenoval, mi tam budou chybět hodně, co vám mám říkat… Ale takový je hokej, přijdou jiní hráči. Musím ale říct, že tihle tři pro Prostějov makali a doufám, že přijdou noví hráči, kteří za ten klub odevzdají všechno.

Čeká se od vás, že budete jen z těch, kteří budou fungovat jako pojítko mezi stávajícím kádrem a novými hráči?

Je to možné. Je tam ještě Venca Meidl, ale i další hráči, kteří tam už nějakou dobu působí. Pro ty nové, co přijdou, to podle mě bude v pohodě. V Prostějově je výborné zázemí, je tam Pepa (Josef Ovečka, pozn. red.), náš vedoucí, který je strašně fajn, ve všem vyjde vstříc. Co člověk potřebuje, to má. Do šatny zkrátka přijdou noví hráči, my hokejisté jsme na to zvyklí. Vždycky trvá týden dva, než se všichni oťukají, ale pak už přijdou na řadu srandičky.

Některým hráčům, včetně zmíněné trojice, klub vypověděl smlouvy před jejím vypršením. Jak to bylo s vámi? Musel jste přistoupit „alespoň“ na snížení platu?

Jirka mi volal, že něco takového může přijít. V téhle době to prostě musíme skousnout. Já to ještě nevím na sto procent, ale jestli něco takového přijde, tak to přijde. Prostě dostaneme méně peněz, myslím, že ten jeden měsíc to člověk přežije. Zatím to ale nevím jistě, nic nemám potvrzené, takže se s tím pan majitel (Jaroslav Luňák, pozn. red.) asi zatím vypořádává dobře.

Co plán přípravy? Už máte od trenéra informace?

Chtěl by začít společně trénovat od 1. června, ale samozřejmě nevím, jak to bude. Teď je to takové složité. Pro mě se asi nic nemění, na sezonu se už dlouho připravuju sám pod Michaelem Mausem z Andrlesportu v Šumperku. Mám tady všechno, co potřebuju. Jirka Vykoukal mi věří, že se připravím dobře a přijedu až na led. Kdy to bude, to se uvidí, ale snad to bude co nejdřív.

Co říkáte na to, že by první liga mohla mít až 19 účastníků?

No, jsem zvědavý, jak to udělají. Už jsem to řešil s kamarády, jak to asi bude vypadat. Samozřejmě je jasné, že nám nemůžou dát 70, nebo 80 zápasů za základní část. Když se přihlásí z druhé ligy všichni – Kolín, Vrchlabí, Šumperk – tak to asi budou muset nějak rozdělat na Východ a Západ, pak to nějak promíchat, aby byly nějaké zápasy dohromady. Tak, jak to bylo kdysi. Já jsem v tu dobu ještě první ligu nehrál, ale co vím, tak to bylo tak, že se dvakrát hrálo na Moravě, pak se jelo do Čech, aby to nebylo pořád stejné. Když se ale všichni přihlásí, budou muset něco takového vymyslet.

Co jste říkal na herní systém v uplynulé sezoně?

Moc se mi to nelíbilo. Samozřejmě je naše chyba, že jsme se do osmičky nedostali, ale hrát pořád proti těm stejným týmům… kdyby bylo play-off, tak s jedním soupeřem se můžete potkat čtrnáctkrát. V jedné sezoně! Oni chtěli ligu zkvalitnit, ale já myslím, že to jde i trochu jinak. Když nás ale bude 19, tak to k tomu asi nevede.

Vy jste rodák ze Šumperka. Zajímáte se o to, jestli se do první ligy přihlásí?

Četl jsem akorát jeden článek s vyjádřením místního majitele klubu. Psal, že snad z 95 % to chtějí hrát. Takže doufám, že si proti nim v příští sezoně zahrajeme.

Těšil byste se na to?

Už jsem proti Šumperku hrál za Budějovice, v mládí i za Beroun. Pro mě je to fajn, aspoň jednou za čas se na můj zápas přijde podívat mamka (směje se). Nějak to ale neřeším, každopádně by to bylo zpestření. Na ten zápas bych se těšil.

Lubinovo setrvání? Není to oficiální

„S největší pravděpodobností se dohodneme na pokračování s Láďou Lubinou, ale ještě to není definitivní, není to podepsané. Je to v jednání, ale on je na prvním místě,“ sdělil Deníku sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal už v polovině března.

Uběhl už víc než měsíc a prostějovský klub zatím Lubinovo pokračování v roli hlavního trenéra oficiálně neoznámil, ačkoliv indície tomu nasvědčují. „Tuto informaci vám zatím nemůžu potvrdit,“ odpověděl Jiří Vykoukal na dotaz Deníku na konci uplynulého týdne.