„V každém sportu, který se hraje na góly, je koncovka tou nejtěžší disciplínou. Kluci na tom ale pracují a věřím, že se to projeví v ten pravý čas. Navíc je to vítězství o to cennější, když jsme museli makat až do konce a jít v podstatě na krev," okomentoval předchozí dění na ledě prostějovský kouč Aleš Totter.