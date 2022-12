Nechme sparťanům ze dva borce a podívejme se do Olomouce! Jasně, podle statistik se to na špici extraligové produktivity nehemží Hanáky. Čísla ale nejsou vše a kdo je třetí v tabulce?

Za mě by si pozornost už v minulé sezoně zasloužil Jan Káňa. Letos bych si dokázal na soupisce některého z turnajů Euro Hockey Tour představit i Jana Bambulu a Kubu Navrátila, který ještě neskutečně ožil po příchodu přerovského „brášky“ Káji Pláška. Všichni tři jmenovaní už navíc coby mladíci zkušenosti s reprezentačním áčkem mají.

A když už by muselo jít o ta čísla, brankářům extraligy přece vévodí Jan Lukáš! Mimochodem, byla by velká škoda, kdyby po návratu Braňa Konráda měl být postaven opět do role jasné dvojky. Co víc by měl předvádět?

Ve Finsku a Švýcarsku ale samozřejmě budu (muset) fandit i bez Olomoučáků.

