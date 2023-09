Do hlavní role se dostává prostějovský zimní stadion, jehož ledová plocha je nyní už využita opravdu na absolutní maximum. Prvoligoví Jestřábi, ženský tým Rebelek, mládež + nově i A-tým SK Prostějov, hobby hokejisté a v neposlední řadě krasobruslení. Zkrátka natřískáno. Bruslení veřejnosti? Na to už ve více než čtyřicetitisícovém městě zapomeňte!

„Hala je nacpaná. Nikdo nechce omezovat hobby sport, ale už se to dostává do kritické fáze,“ přiznává i Karel Piňos, jednatel SK Prostějov 1913 a zároveň předseda Sportovní komise města Prostějova.

Do hry se tak dostává téma druhé ledové plochy. Vyrůst by prý mohla například hned vedle starého zimáku na místě tenisových kurtů. „Budeme dělat patřičné kroky,“ slíbil na zmíněné tiskovce prostějovský primátor František Jura.

Nezbývá než držet palce. Myšlenka stavět v Olomouckém kraji další malé zimní stadiony tady už byla. Kolem způsobu financování výstavby i nákladů na následnou údržbu dalších hokejových svatostánků ale vznikaly dohady. Města těžko hledají se státem společnou řeč a sama stavět nechtějí.

Prostějov by rád nechal tyhle ledy roztát. „Město to potřebuje. Věřím, že to nebude dlouho trvat a v dohledné době najdeme řešení,“ prohlásil primátor Jura.

Pokud nešlo o politické sliby a Prostějov by skutečně v dohledné době měl dva zimní stadiony, je možné, že by se jednodušeji otevřela cesta také pro Olomouc.

Olomouc potřebuje malou halu. Radní zadali studii. Chtějí skromnější řešení

Zároveň jde o hozenou rukavici pro krajské město, v němž extraligový klub přišel kvůli nepřítomnosti druhé ledové plochy o mládežnický statut akademie (aby dříve mohl například hrát nejvyšší juniorskou soutěž, musel dostávat výjimku).

Ostuda to pro hanáckou metropoli je už nyní, stačí se podívat o kousek dál do Zlína, kde přes sezonu mají k dispozici ledové plochy tři. Prostějovská snaha by ale mohla dát věci do pohybu a urychlit dění také Olomouci, kde příprava malé haly vedle stařičké plecharény nedávno konečně oficiálně dostala zelenou.