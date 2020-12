Jak si na Vsetín věříte po třech výhrách za sebou?

Mužstvo je v dobré náladě. Kluci pochopili systém, který se snažíme praktikovat. Přeci jen je pořád lepší pracovat v útočném pásmu, než mít dobrou obranu, sbírat puky v obranném pásmu a poté jet šedesát metrů na druhý konec hrací plochy. Fungují nám také střelci s brankářem, za což jsem rád. Všechny body, co jsme nyní přivezli, samozřejmě posilují sebevědomí týmu a určitě na to budeme chtít navázat. Vypadá to tak i na tréninku. Kluci se dobře adaptují na nové věci, protože na každého soupeře musíte hrát trochu jinak. Liší se to v detailech, které děláme právě na trénincích.

V posledních zápasech Jestřáby táhne hlavně Petr Mrázek. První lajna v čele s ním vám poměrně šlape, souhlasíte?

To ano. Je tam ale i Tomáš Jandus, Lukáš Žálčík, Tomáš Kaut, kteří umí dát branky, takže je potřeba, aby se prosadili i další hráči, kteří by tímto způsobem takto mohli pomoci týmu. Samozřejmě někteří nechodí tolik na přesilové hry a hrají třeba oslabení, ale šance si při hře pět na pět vytváří. Teď se jen gólově chytit.

Poslední zápas jste odehráli před týdnem. Nebude takto dlouhý odpočinek před zápasem se Vsetínem hrát nějakou roli?

My jsme měli trénink pondělí, úterý. Víkend byl volný. Kluci to vzali tak, že to byla určitá nutnost. Na trénincích ale pracují, odmakají to. Uvidíme poté mezi svátky, jak to bude. Něco v plánu mám. Nechci ale předbíhat. Důležité je utkání se Vsetínem.

Mohl byste naznačit, co přesně máte v plánu? Jaký budete mít program do konce roku?

Chtěli bychom, aby hráči měli 17. a 18. prosince volno. Následovaly by čtyři dny tréninků, šlo by o první mikrocyklus. Měli bychom buďto dva ledy a posilovnu, nebo led s posilovnou a odpoledne výběh vždy každý den. Cílem je udržet tým v kondici. Následují svátky čili 23. až 26. prosince volno a následně druhý mikrocyklus po čtyřech dnech, kde existuje i varianta odehrání odloženého zápasu s Porubou. To se ale ještě musíme domluvit. Chceme tady také první dva dny kondiční, aby se kluci dostali do nějaké pohody. Přeci jen po čtyřech dnech volna, když jdete zpět na led, jsou tam nějaké výpadky. Třetí den bychom se připravovali na utkání, pokud by teda bylo. Když ne, tak bychom to pojali více kondičně, aby byla baterka pořád dobře dobitá.

Vsetín třikrát za sebou prohrál…

Díval jsem se na nějaké jejich zápasy, takže mám tady o nich výklad pro sebe. Samozřejmě klukům ještě ukážeme video. Jinak Vsetín doma prohrál vysoko s Jihlavou, kdy jim tam teda vše napadalo v oslabení. V posledním utkání v Sokolově nehráli špatně, brankář jim zachytal. Každý zápas je ale jiný. Pro mě je důležité, že mají v zápase poměrně dost vyloučených a hodně napadají, takže to mám v plánu klukům vypíchnout. Je dobré, aby to kluci věděli a dávali si na to pozor. Jinak týmy z Chance ligy jsou podle mě na stejné úrovni. Někdo má vyšší, někdo nižší rozpočet, ale jak je vidět z výsledků, tak kdokoliv může porazit kohokoliv.

Jak to vypadá se sestavou? Nastoupí i Hrdinka, Sova a Chlán?

Aleš Sova ještě potrénuje, protože v úterý byl teprve podruhé na ledě. Sestavu máme samozřejmě doplněnou o Dominika Rudla, který nám tu pomáhá. Franta Hrdinka bude na zápas připraven, takže obránců máme sedm. Útočníků bude jen jedenáct, ale s tím si poradíme. Pro nás je důležitější mít sedm obránců, protože když praktikujeme tento způsob hokeje, tak potřebujeme, aby nám obránci rychle zavírali útočné pásmo. Když se hraje na šest obránců, tak je to přeci jen náročnější. Navíc když je tým vyloučený, je těžké v šesti lidech dělat to, co po hráčích chceme. Nedej bohu, když je vyloučeným právě obránce. Někdy nám tam poté chyběly síly, abychom pomohli založit útok.

Kdo tedy chybí z útočníků?

Kryštof Ouřada s Petrem Chlánem jsou zranění. Čtvrtou lajnu doplníme. Dám tam buď centra nebo křídelníky z druhé nebo první pětky. S tím si poradím. Jde spíše o to, aby obránci měli sílu na to hrát to aktivní pojetí, které po nich chceme.

Testování již máte za sebou?

V úterý po tréninku jsme se testovali. Všechno proběhlo v pořádku. Akorát ty antigenní testy jsou o dost nepříjemnější než PCR testy. Brali nám to z jedné nosní dírky a trvalo to tak deset až patnáct vteřin. Každému vytryskly hned slzy. PCR testy byly trochu jiné. Tam to bylo rychlejší. Hlavní pro nás ale je, že antigenní testy jsou levnější.

Jiří Horák