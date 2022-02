Nepřemýšleli jsme nad tím, ale měli jsme to v hlavách. Jsme hodně ofenzivní tým, tak to pro nás bylo hodně špatné. Říkali jsme si, že to musíme zjednodušit včetně přesilovek, tlačit se víc do brány. Klasické věci, co se musí dělat, když to nejde. Jsem rád, že to tam napadalo.

Přišla první třetina a tři vaše góly. Jak moc pomohla chyba přerovského brankáře Petráska a první trefa?

První vstřelený gól byl určitě klíčový. Ve většině zápasů prohráváme 0:1 a je to poté těžké na psychiku. První gól nás nakopl, pak už se to vezlo (usmívá se).

Doma Prostějov derby ovládl po více než třech letech. Bylo něco speciálního vypsaného v kabině?

Někteří kluci, kteří tam (v Přerově, pozn. red.) hráli, nějaké částky vypisovali. Vlastně i někteří, co tam nehráli. Samozřejmě, že hodně hráčů tady není přímo z Prostějova, ale dobře víme, že pro fanoušky to hodně znamená. Snažili jsme se jim dát malý dárek už před Vánoci. A teď jsme se chtěli znova nakopnout. Budeme se rvát o to, abychom udělali šestku.

Jak jste po štacích v zahraničí spokojený v Prostějově?

Jsem spokojený. Už delší dobu jsem nad tím přemýšlel a chtěl se vrátit. V cizině mě ten život už nějak nebavil. Není to tak jednoduché, být tam sám. Nechtěl jsem už nikam bez přítelkyně. Už loni jsem šel do Polska, měl jsem to čtyřicet minut od bytu. Ale chtěl jsem se vrátit do Česka. Rozhlížel jsem se, co bude nejblíže mému bydlišti. Pan Totter se mi ozval snad ještě během finálové série v Polsku. Nastínil mi nějakou koncepci, která se mi líbila.

V čem vás slova trenéra Tottera přesvědčila?

V Polsku jsem hrál něco jiného, co vlastně ani neumím. Tady hraji víc dopředu, víc s pukem. Hrajeme i takové riskantní věci. V Polsku jsme to hráli hodně jednoduše, ale zase jsme vyhráli všechny tři polské tituly, co šly. To se tam nikdy nikomu nepodařilo. Ale cítil jsem, že nemůžu hrát to, co umím nejlépe.

Jestli se ale nepletu, už před minulou sezonou jste byl na zkoušce a zrovna v Přerově, je to tak?

Byl jsem v Přerově (usmívá se). Můj kamarád je Kuba Grof (bývalý asistent trenéra Zubrů, pozn. red.). Už to léto jsem měl nabídku taky z Prostějova, ale kvůli Kubovi jsem chtěl do Přerova. Nejdřív jsem měl nastíněno, že smlouvu bych mohl dostat už v květnu. Jenže s koronavirem to pak bylo složitější a smlouvu jsem nedostal. Takže jsem tam šel s tím, že jde o try-out. Po prvním týdnu mi trenéři řekli, že se mnou počítají a jsou spokojeni. Majitel bohužel přišel s tím, že Chance liga bude nesestupová a že takového hráče, jako jsem já, pro danou sezonu nepotřebuje. Takže jsem byl obětí loňského covidu. Byl jsem zklamaný, protože jsem se v Přerově cítil dobře. Všichni se tam ke mně chovali hezky a počítal jsem s tím, že tam opravdu budu. Zubři šli nakonec cestou hráčů, které měli na střídavé starty ze Zlína nebo Brna, a neutráceli.

Před sezonou v Polsku jste čtyři roky strávil ve Francii. Byl jste spokojený s úrovní tamní soutěže?

Jsou tam týmy jako Rouen nebo Grenoble, které mají hodně peněz a Kanaďany. Vlastně v každém týmu je jedenáct cizinců. Rouen, Grenoble nebo ještě Angers mají kanadské hráče, kteří hráli na farmě a tak. Takové týmy v první lize v Česku samozřejmě nenajdete. Dokáží porazit týmy ze Švýcarska nebo EBEL. Hokej je podobný. Spousta kluků z Česka si to vyzkoušela a neměli třeba až takové výsledky, jaké mysleli, že mít budou. Pak se vrátili do první ligy, kde vlastně září. Třeba Tomáš Knotek nebo můj kamarád Kuba Illéš.

Říkal jste, že už jste chtěl z ciziny pryč, na druhou stranu ve Francii má hráč mnohem příjemnější podmínky, měl jste zaměstnaneckou smlouvu a další benefity. Neodcházelo se v tomto ohledu těžce?

Přesně tak. Na jednu stranu nic neřešíte. Jste zaměstnanec, když se zraníte, nikdo na vás nevytváří tlak. Jdete normálně na marodku, pojišťovna klubu platí. Byla to taková sranda, že někdy ty kluby i říkaly: „Buď v klidu, ještě na té marodce zůstaň.“ Tady v Česku je to právě opačně: „Honem, vrať se, nebo bude zle.“ Z tohoto hlediska jsem si to tam užil. Hlavně v Chamonix, kde jsme měli super partu a finského trenéra, pod kterým jsme hráli super pohledný hokej. Krátké přihrávky, nedržel nás zpátky, chtěl, ať hrajeme s pukem. To mě hodně bavilo včetně života u Mont Blanc, nabíjelo mě to. Teď už ale mám nějaký věk a chtěl bych být spíš tady doma s rodinou.